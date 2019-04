Bundesgartenschau als Quantensprung

Heilbronn.Die letzten Blumen werden gepflanzt, Obstbäume an die richtige Position geschoben: Wenn am 17. April die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn ihre Pforten öffnet, präsentieren die Macher um Geschäftsführer Hanspeter Faas eine Symbiose aus farbenfroher Gartenschau und zukunftsweisender Stadtausstellung.

„Ich habe noch nie so eine gute Laune und Dynamik in der Stadt erlebt“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl gestern. Und er muss es wissen. Schließlich lebt er direkt angrenzend an das rund 40 Hektar große Gelände. Strobl sprach von einem „Quantensprung für die Stadt“. Aus einer Gewerbebrache, die kein Schmuckstück gewesen sei, habe sich ein Juwel entwickelt. Seine Einschätzung war klar: „Die Buga zeigt sich so, wie ich mir das ganze Land wünsche: innovativ, zukunftsorientiert, kreativ und ambitioniert.“

Rund 1,3 Millionen Blumenzwiebeln wurden gepflanzt, zudem zahlreiche Frühjahrsblüher, Stauden, Dahlien und Pappeln. Vom Nutzgarten über den Bienengarten bis zur Grabgestaltung reicht die Palette der Themen. Für Lutze von Wurmb von der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft eine „fast unerschöpflichen Quelle für Gartenexperimente“.

Pflanzen stehen im Mittelpunkt der Schau. Ergänzend beschäftigt man sich auch mit der Zukunft der Städte, versucht, die Fragen nach demografischem Wandel, Digitalisierung und Mobilität zu beantworten. „Das Wagnis, die Schau als Motor der Stadtentwicklung für den neuen Stadtteil Neckarbogen zu nutzen, hat sich gelohnt,“ sagt Oberbürgermeister Harry Mergler. Derzeit leben über 400 Menschen auf dem Gelände, künftig sollen es bis zu 3500 sein.

Etwa 5000 Veranstaltungen

Vorher haben die Besucher bis zum 6. Oktober die Möglichkeit, vielfältige Gartenideen, Kunst und Kultur zu entdecken. Mit zwei Seen ist das Wasser des Alt-Neckars ins Quartier zurückgekehrt. Zwei Zukunftspavillons schmiegen sich in die Wellenlandschaft, bei 5000 Veranstaltungen wird die Buga ein Ort für Unterhaltung. Und wenn es nach Faas geht, wird die Gartenschau ein Ausflugsziel für die ganze Familie. dib

