Burg Pfalzgrafenstein saniert

Kaub.In einer der bekanntesten Inselburgen Deutschlands können Besucher erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder in historische Gefängnisräume hinabsteigen. Nach einer Sanierung präsentiert sich die Zollfeste Pfalzgrafenstein im Rhein vor Kaub mit renovierten Böden, rekonstruierten Wandfarben, teils neuer Beleuchtung – und zwei geöffneten Verliesräumen im Hauptturm. Einst haben hier Kriegsgefangene, säumige Zollzahler und Kriminelle gesessen – und zeitweise wohl mit Hochwasser gekämpft. Erneuert worden ist auch die Präsentation mit Audioguides, Hörstationen und nachgebauten Möbeln.

„Als 700 Jahre alte, unzerstörte Zollfeste im Fluss ist die Pfalzgrafenstein europaweit eine Besonderheit“, sagt Burgführerin Ute Graßmann. Im Welterbe Oberes Mittelrheintal mit der wohl weltweit höchsten Burgendichte sei nur noch die Marksburg bei Braubach von Zerstörung verschont geblieben.

Die Sanierung für etwa 400 000 Euro nahe dem Loreley-Felsen hat sich laut der rheinland-pfälzischen Landeseinrichtung „Burgen, Schlösser, Altertümer“ (BSA) von 2014 bis zu diesem Sommer hingezogen. „Mal war der Rhein zu niedrig, dann zu hoch. Immer wieder hat es Zwangspausen gegeben“, berichtet Direktorin Angela Kaiser-Lahme. „Da sind auch Firmen abgesprungen.“

Der scheidende Bürgermeister Karl-Heinz Lachmann (SPD) freut sich über die Sanierung „unseres super Aushängeschilds. Wir haben in den letzten zehn Jahren auch zweieinhalb Millionen Euro in unser Blücher-Museum investiert“. In der Neujahrsnacht 1814 hatten unter Führung von Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher preußische und russische Truppen über die Pfalzgrafenstein auf das Rheinufer übergesetzt und Napoleon verfolgt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Kaubs Einwohnerzahl wegen wegbrechender Jobs deutlich von etwa 2500 auf nun rund 850 gesunken. Viele junge Leute sind weggezogen. Touristische Attraktionen und die vor zehn Jahren eröffnete Jugendherberge seien für das ehemalige Lotsenstädtchen daher umso wichtiger, sagt Lachmann.

Der französische Schriftsteller Victor Hugo hat vor fast zwei Jahrhunderten die Burg als „steinernes Schiff, ewig auf dem Rhein schwimmend und ewig vor der pfalzgräflichen Stadt vor Anker“ beschrieben. Heute bringt ein umgebautes DDR-Grenzpatrouillenboot vom einstigen Volkseigenen Betrieb Yachtwerft Berlin die Touristen nach Falkenau, wo sich das Gemäuer erhebt. Bootsführer und Burgverwalter Volker Ochs sagt: „Wetter, Wind, Wellen und Kunden sind jeden Tag anders, das ist sehr abwechslungsreich.“ Um die 25 000 Besucher kommen laut Kaiser-Lahme jedes Jahr.

Mit Kanonen Zoll eingetrieben

Übergesetzt hat diesmal auch Familie Herger aus dem bayerischen Starnberg. Die elfjährige Tochter Magdalena freut sich in einem Raum mit historischen Brettspielen, „dass man ganz hoch auf den Turm kann“. Ihr vier Jahre jüngerer Bruder Max findet es toll, „mal ein Schiffsschloss von innen zu sehen“. Touristen können in der Burg frei herumlaufen.

Weiter oben in der einstigen Kommandantenwohnung mit dem wiederhergestellten Farbanstrich von etwa 1700 sagt der Besucher Klaus Spindler: „Alle zehn Kilometer hat hier früher jemand Zoll kassiert, das hat mich beeindruckt.“ Seine Frau Heike meint: „Die Burg ist sehr schön. Aber wohnen wollte ich hier mitten im Rhein nicht – wenn ich heimkäme und vergessen hätte, Salz zu kaufen, wäre das blöd.“

Die Pfalzgrafenstein, zu der Einheimische im Sommer auch schräg zur starken Rheinströmung schwimmen, geht auf das Jahr 1327 zurück: Zuerst entsteht damals im Mittelalter der fünfeckige Hauptturm auf der Insel Falkenau. Später folgen die Ringmauer und weitere Ausbauphasen – bis ins 18. Jahrhundert.

Trompetensignale und später Glockenläuten auf der Pfalzgrafenstein fordern einst herannahende Schiffer auf, in Kaub anzulegen und Zoll zu zahlen. Wer sich widersetzt, wird erst mit Pfeilen und später mit Gewehr- und Kanonenkugeln zum Halten gezwungen.

Bürgermeister Lachmann sieht die Pfalzgrafenstein schon als einen Glanzpunkt der geplanten Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal. „Spätestens bis dann brauchen wir auch Toiletten“, sagt er. „Jetzt gibt es auf der Insel noch keine.“

