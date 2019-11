Busstreiks in mehr Städten

Frankfurt.Die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen wollen ihren Streik am dritten Tag ausdehnen. Man werde am Donnerstag auch Busfahrer in Wiesbaden, Hofheim, Wallau und Kriftel aufrufen, die Arbeit niederzulegen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. In der hessischen Landeshauptstadt wurde bislang nicht gestreikt. Außerdem sollen Straßenbahnfahrer in Darmstadt sich in Form eines 24-stündigen Solidaritätsstreiks anschließen, erklärte Verdi in Frankfurt. Der Ausstand bei den Trams in Darmstadt soll mit Betriebsbeginn anfangen.

Am Mittwoch hatten sich laut Verdi erneut rund 3100 Busfahrer in mehreren hessischen Städten an dem unbefristeten Ausstand beteiligt – darunter in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Fulda. Zehntausende Pendler und Schulkinder waren abermals betroffen. In Frankfurt seien am Mittwoch 56 von 64 Buslinien bestreikt worden, teilte die städtische Verkehrsgesellschaft Traffiq mit. Bislang gibt es keine Signale der Annäherung mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019