Cannabis in Villa entdeckt

Bad Vilbel.In Bad Vilbel bei Frankfurt haben drei Männer eine Villa zu einer riesigen Cannabis-Plantage umgebaut. Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft von gestern wuchsen dort 3750 Pflanzen. „Diese Menge hätte eine Ernte von rund 100 Kilo Rauschgift ergeben“, sagte Sprecherin Nadja Niesen. Zuvor hatte der Radiosender Hit Radio FFH berichtet.

Wäre der Stoff grammweise verkauft worden, hätte er einen Wert von einer Million Euro gehabt, sagte Niesen. Selbst im Großhandelspreis wäre die Ernte noch an die 400 000 Euro wert gewesen. Auslöser war ein anonymer Hinweis, der am Mittwoch und am Donnerstag zu einem Großeinsatz des Hessischen Landeskriminalamtes führte. „Das vorgefundene Ausmaß der Plantage überraschte dann auch die erfahrenen Rauschgiftfahnder“, teilte das LKA mit.

Die Beamten nahmen zwei Männer im Alter von 45, 57 Jahren und später den 39-jährigen Eigentümer des Anwesens fest. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen Deutschen und zwei Serben. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. 2500 in Blüte stehende Pflanzen wurden abgeerntet und sichergestellt. Auch 13 500 Euro Bargeld wurden sichergestellt. Der Einsatz war so umfangereich, dass laut LKA gestern sogar die Straße vor der Villa gesperrt werden musste, um die umfangreichen Beweismittel abzutransportieren. lhe