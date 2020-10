Castoren auf dem Weg

Biblis/Sellafield/Nordenham.Sechs Castoren mit hoch radioaktivem Atommüll sind auf dem Weg vom britischen Sellafield nach Deutschland. Das Schiff mit den Behältern für das Zwischenlager im südhessischen Biblis habe am Dienstagabend abgelegt, sagte ein Sprecher der mit dem Transport beauftragten Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Schiff steuert in den nächsten Tagen einen deutschen Seehafen an. Atomkraftgegner und Umweltschützer gehen hierbei vom niedersächsischen Hafen Nordenham aus.

Die Castoren seien von der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield per Bahn zum Hafen Barrow-in-Furness gebracht und verladen worden, teilte die GNS mit. Trotz aller Bedenken vonseiten der Polizeigewerkschaften und des niedersächsischen Innenministeriums vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen bereiten sich die Sicherheitskräfte auf einen Transport durch Deutschland vor. Gegner kündigten bereits Protestaktionen und Mahnwachen an. lhe

