Castortransport für 2019 geplant

Philippsburg.Im nächsten Jahr sollen voraussichtlich fünf Castor-Behälter mit radioaktivem Abfall aus französischer Wiederaufarbeitung in Philippsburg eingelagert werden. Das beauftragte Transportunternehmen habe gestern eine Transportgenehmigung beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit beantragt, teilte der Energiekonzern EnBW in Karlsruhe mit.

Das Rücknahmekonzept des Bundesumweltministeriums sieht vor, dass die Abfälle der Wiederaufarbeitung von Kernbrennstäben aus Frankreich in Philippsburg zwischengelagert werden sollen. Der mittelradioaktive Abfall befindet sich in Glas eingeschmolzen in Edelstahlbehältern. Jeder Castor-Behälter kann bis zu 28 der Glaskokillen fassen. Im Zwischenlager in Philippsburg gibt es 152 Stellplätze. lsw