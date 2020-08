CDU fängt Expo-Manager auf

Stuttgart.Immer neue Probleme türmen sich vor dem Baden-Württemberg-Pavillon für die Weltausstellung in Dubai auf. Nun sorgt ein neuer Job für den bei der Ingenieurkammer im Streit um das Millionenprojekt entlassenen Geschäftsführer Daniel Sander für Aufregung. Ausgerechnet beim CDU-Wirtschaftsrat ist Sander seit 1. August Geschäftsführer. „Das stinkt doch zum Himmel“, meint der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz findet es „in hohem Maße eigenartig, dass da der befördert wird, der den ganzen Schlamassel angerichtet hat“.

Sander war im November 2019 als Geschäftsführer der Ingenieurkammer entlassen worden. „Eine Zusammenarbeit war nicht mehr möglich“, erklärte ein Sprecher damals. CDU-Mitglied Sander war eine treibende Kraft bei der Bewerbung um eine Ausstellungsfläche bei der Expo 2020 und vom Land als „Generalkommissar“ für das Projekt bestellt. Baden-Württemberg bekam als einziges Land unter 190 Staaten einen Zuschlag. „Von der Wirtschaft für die Wirtschaft“ sollte das Projekt gestemmt werden. Vom Land war nur ein Zuschuss von drei Millionen Euro zu den Gesamtkosten von 13,3 Millionen Euro eingeplant. Doch die Sponsoren blieben aus. Bei Sanders Rauswurf war die Finanzlücke auf einen zweistelligen Millionenbetrag gewachsen. Durch die corona-bedingte Verschiebung auf Oktober 2021 steigen die Kosten um weitere 2,3 Millionen Euro.

Kritik am Wirtschaftsrat

Dass ausgerechnet dieser Sander in einer CDU-nahen Organisation die Chance auf einen Neustart bekommt, stößt sogar Parteifreunden sauer auf. „Ich konnte es gar nicht fassen“, sagt ein Christdemokrat, der seinen Namen nicht genannt haben will. Er verstehe das nicht.

Wirtschaftsrats-Landeschef Joachim Rudolf kann die Aufregung bei Freund und Gegner gar nicht verstehen. „Ich sehe Herrn Sander als Glücksfall für den Wirtschaftsrat“, verteidigt er auf Anfrage die Berufung. Er habe sich vor dessen Bestellung „nicht vertieft damit beschäftigt, was beim Pavillon schief gelaufen ist“. Die acht Jahre als Geschäftsführer der Ingenieurkammer wertet der Stuttgarter Unternehmer aber als „Ausweis von Qualität“.

SPD-Mann Born sieht bei dieser Personalie „massiven Aufklärungsbedarf“. Er spricht von einer „ganz unglücklichen Verbindung“. Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz (CDU) sitze im Vorstand des Wirtschaftsrats und sei mit Sander in Dubai gewesen. „Was wurde da besprochen?“, will Born wissen.

Derzeit haben die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses Einsicht in die Expo-Akten des Ministeriums. Klar ist inzwischen, dass die von Sander in Dubai geschlossenen Verträge auf das Land zurückfallen. Eine „Fehleinschätzung“ räumt das Wirtschaftsministerium in der Frage ein. Weil das Land jetzt direkt Vertragspartner der Expo-Macher ist, muss der eigens gegründeten Projektgesellschaft gekündigt und der Auftrag europaweit neu ausgeschrieben werden. „Die Wirtschaftsministerin muss die Haftungsrisiken für das Land verkleinern“, fordert Grünen-Mann Schwarz im Blick auf mögliche Abwicklungskosten.

Grüne kritisieren Schlamassel

Weil die Zeit für die Neuvergabe drängt, beschäftigt der von Schwarz beklagte Schlamassel jetzt sogar mitten in den Sommerferien die Spitze der grün-schwarzen Koalition. „Momentan findet die Abstimmung einer entsprechenden Kabinettsvorlage innerhalb der Landesregierung statt“, teilt die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums mit. Obwohl Hoffmeister-Kraut das Prestigeprojekt aus ihrem Etat zahlen muss, drängt sie auf eine gemeinsame Entscheidung. Der auf Abstand zum Pannen-Pavillon bedachte Schwarz dagegen findet noch immer, eigentlich könnte das Ministerium das Projekt alleine durchziehen.

Die verworrene Vertragslage schafft weitere Probleme. Weil der Bauauftrag für das Gebäude schon vergeben ist, muss die neue Projektgesellschaft sich verpflichten, diesen Vertrag übernehmen.

