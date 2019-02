CDU-Fraktion macht Druck

Stuttgart.Die CDU-Landtagsfraktion übt beim Abbau von Bürokratie Druck auf die Landesregierung aus. „Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass die Bürokratie im Land abgebaut werden soll. Der Normenkontrollrat hat seine Vorschläge zwar vorgelegt, Konsequenzen sind daraus jedoch noch keine erfolgt“, sagte CDU-Wirtschaftspolitiker Claus Paal dieser Zeitung. Er fordert, dass Grün-Schwarz in diesem Jahr ein Gesetz zum Bürokratieabbau auf Landesebene verabschiedet. Der CDU-Politiker beruft sich auf Vorschläge des von der Regierung eingesetzten Normenkontrollrats. Dieser hatte im Oktober 2018 seinen Abschlussbericht präsentiert.

Der Normenkontrollrat ist ein unabhängiges Expertengremium, das im Staatsministerium angesiedelt ist. Der Rat erarbeitete insgesamt 51 Vorschläge zum Bürokratieabbau. Paal sieht in dem Abschlussbericht eine Reihe guter Maßnahmen. So sollen Baugenehmigungsverfahren komplett online abgewickelt werden. Dies würde die Kosten um 25 Prozent reduzieren. Weiter sollen privat genutzte Immobilien einfacher in Gewerbeimmobilien umgewandelt werden oder die Fristen zum Umtausch von Brandmeldern verlängert werden. mis

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019