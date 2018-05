CDU-Fraktionschef für Medizinerquote

Anzeige

Laut diesem können die Länder bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze vorab an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in „unterversorgten oder durch Unterversorgung bedrohten ländlichen Regionen tätig zu sein“, heißt es in dem Plan. Die Bundesärztekammer mit ihrem Präsidenten Ulrich Montgomery lehnt die Landarztquote bislang vehement ab. Einige Bundesländer wollen sie trotzdem einführen. Auch in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein soll die Quote kommen, in Rheinland-Pfalz wird diese jetzt geprüft. Würde die Quote in Baden-Württemberg umgesetzt, müssten 150 der aktuell 1500 Medizinstudienplätze nach diesem Muster vergeben werden.

Deswegen fordert Reinhart die Regierung zudem dazu auf, 150 zusätzliche Medizinstudienplätze im Land zu schaffen. Reinhart betont, dass der Ausbau des Medizinstudiums an den bereits bestehenden medizinischen Fakultäten in Ulm, Tübingen, Freiburg und Heidelberg möglich sein muss. Kretschmanns Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) hatte hingegen kürzlich ins Spiel gebracht, künftig auch in Stuttgart und Karlsruhe Mediziner auszubilden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018