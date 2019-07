CDU-Fraktionschef kritisiert Landärzte-Konzept

Stuttgart.Im Ziel sind sie sich einig, im Weg dahin nicht. Grüne und CDU wollen in Baden-Württemberg gegen den Landärztemangel vorgehen. Die grün-schwarze Koalition plant daher, an den fünf medizinischen Fakultäten in Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm und Mannheim 150 zusätzliche Medizinstudienplätze zu schaffen.

Dazu hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) eine Kabinettsvorlage fertig, die dieser Zeitung vorliegt. Auf grüner Regierungsseite geht man davon aus, dass das Konzept über den Sommer per Umlaufbeschluss verabschiedet werden kann – die CDU-Landtagsfraktion will jedoch nicht zustimmen. Es droht ein weiterer Streit in der Koalition. Bauer schreibt in der Kabinettsvorlage, dass im Südwesten die Zahl der Erstsemester in Humanmedizin um zehn Prozent – das macht rund 150 Studienplätze – erhöht werden soll. Für jede medizinische Fakultät sind 30 Anfängerplätze eingeplant, beginnen soll der Ausbau im Sommersemester 2020.

Mit dem Vorhaben will Bauer vor allem Medizinstudenten dazu bringen, sich später in ländlichen Regionen als Arzt niederzulassen. „Der Versorgung im ländlichen Raum gilt hier ein besonderes Augenmerk“, erklärt die Grünen-Politikerin in der Kabinettsvorlage.

Wahlfach soll motivieren

Zentraler Bestandteil des Konzepts der Grünen-Politiker ist, dass die medizinischen Fakultäten ein Neigungsprofil ,Ländliche Hausarztmedizin’ einführen, das allen Studenten offensteht. Dieses motiviere für eine Tätigkeit im ländlichen Raum, schreibt Bauer. Weiter sollen die fünf Fakultäten mehr Verantwortung für die medizinische Ausbildung in ihren Regionen übernehmen und Statistiken führen, „die auch Aussagen darüber erlauben, wie viele ihrer Absolventinnen und Absolventen eine Tätigkeit in ländlichen Regionen Baden-Württembergs aufnehmen“, so Bauer. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart erklärt auf Anfrage, dass er das Konzept ablehne. „Das Curriculum ,Ländliche Hausarztmedizin’, das lediglich ergänzend belegt werden kann, reicht nicht aus. Es entspricht nicht dem, was wir wollen. Wir wollen ein leistungsfähiges Element, um Ärzte in die Fläche zu bringen“, sagt er. Wegen des sich abzeichnenden Ärztemangels auf dem Land seien flankierende Maßnahmen nötig, die verbindlich zusicherten, dass die zusätzlichen Studienplätze dem ländlichen Raum zugutekommen. „Wir brauchen eine Landarztquote von zehn Prozent bei der Medizinstudienplatzvergabe, um einen Anreiz dafür zu setzen, dass sich angehende Ärzte auch tatsächlich im ländlichen Raum niederlassen“, erklärt er.

