CDU hofft auf ein Wunder

Und gerade in den CDU-Hochburgen lag die 60-jährige ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin und Ex-Staatssekretärin sogar noch unter dem ohnehin schlechten Kommunalwahlergebnis ihrer Partei. Nur in drei Stadtteilen lag Weyland vorn, alle übrigen 41 gingen an Feldmann. Der übertraf nicht nur bei Weitem das Kommunalwahlergebnis der Sozialdemokraten. Grünen-Bewerberin Nargess Eskandari-Grünberg, die nur auf für ihre Partei unterdurchschnittliche 9,3 Prozent kam, gab ebenso wie der Kreisverband ihrer Partei keine Empfehlung für den zweiten Wahlgang ab.

Dafür warb Grünen-Urgestein Daniel Cohn-Bendit wie schon vor sechs Jahren offen für SPD-Kandidat und Amtsinhaber Feldmann. Und der nahm neben der Schaffung bezahlbaren Wohnraums, sinkenden Fahrpreisen im Nahverkehr und kostenlosen Kitas flugs noch die Aussage „Ökologisch Handeln“ auf seine Plakate für die Stichwahl.

„Was er konnte, kann ich auch“

Die vor zwei Wochen mit 8,8 Prozent überraschend starke Linken-Kandidatin Janine Wissler empfiehlt für Sonntag die Wahl Feldmanns, ebenso wie der ehemalige FDP-Stadtrat Volker Stein, der ohne Unterstützung seiner Partei im ersten Wahlgang vor allem um rechte Wähler buhlte und auf 5,9 Prozent kam.

Weyland hat keine derartige Empfehlung vorzuweisen, lässt sich aber davon nicht abschrecken. „Was er konnte, kann ich auch“, sagte sie am Donnerstagabend im HR-Fernsehduell über Feldmann, der 2012 auch im ersten Wahlgang Zweiter war, im zweiten dann aber souverän gegen den damaligen hessischen Innenminister Boris Rhein (CDU) siegte. Generell war Weyland in der TV-Debatte die Angriffslustigere, auch wenn sie damit manchmal ein wenig überzog. So beharrte sie auf die Ansprache „Frau Dr. Weyland, bitte“, als sie der Oberbürgermeister einmal nur mit ihrem Namen anredete. Sie versuchte, Feldmann mit Schilderungen von Missständen in Schulen oder auf den Straßen des Bahnhofsviertels in die Bredouille zu bringen. Der Oberbürgermeister konterte damit, dass bis vor anderthalb Jahren im Stadtparlament noch CDU und Grüne alleine das Sagen hatten und verwies auf die von ihm durchgesetzte Mietbremse bei der städtischen Wohnungsgesellschaft und auf die gesunkenen Fahrpreise bei Bussen und Bahnen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.03.2018