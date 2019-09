CDU lässt sich noch Zeit

STUTTGART.CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart will auch nach der Bekanntgabe der erneuten Kandidatur von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht in den Wahlkampfmodus verfallen. „Im Moment wird sicher nicht heute oder morgen der Wahlkampf losgehen“, erklärte Reinhart gestern im Nachgang zur zweitägigen Klausur der CDU-Landtagsfraktion in Ulm. Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl schon mit dem Wahlkampf zu beginnen, sei den Bürgern nicht zu vermitteln.

Bei der Klausur ging es laut Reinhart um die Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021. „Die Regierung und insbesondere die Finanzministerin müssen erst einmal ihre Hausaufgaben machen und einen ausgeglichenen, strukturierten Haushaltsentwurf vorlegen, auf dessen Basis dann die Parlamentarier beraten können“, erhöhte Reinhart den Druck auf Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). An der Schuldenbremse wolle seine Fraktion jedenfalls festhalten, so der CDU-Politiker weiter. Neben Investitionen in die Polizei stehe bei den Etatberatungen vor allem die Bildungspolitik und die Aufforstung des Waldes im Fokus.

Dagegen stößt das Konzept von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zum Ausbau der Medizinstudienplätze bei der CDU-Fraktion auf Ablehnung. Die Christdemokraten fordern die Einführung einer verpflichtenden Landarztquote. Diese lehnt Bauer ab. Nach dem Veto der CDU kann Bauers Kabinettsvorlage nicht wie geplant in der nächsten Sitzung des Ministerrats am Dienstag verabschiedet werden. Bauer will auf diesem Weg die Zahl der Studienplätze im Bereich Humanmedizin um zehn Prozent erhöht. Dies macht 150 zusätzliche Plätze. Jede der fünf medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg soll 30 zusätzliche Studienplätze bekommen. Laut der Kabinettsvorlage kostet jeder Studienanfängerplatz 198 00 Euro. Im Endausbau entstehen dann ab 2027 zusätzliche Ausgaben in Höhe von 29,8 Millionen Euro jährlich, heißt es weiter. mis

