CDU-Landeschef Strobl: Das ist mein Dienst an der Partei

Stuttgart.Dienstagmorgen, neun Uhr. Thomas Strobl wirkt aufgeräumt, von Verdruss keine Spur. Blauer Anzug, karierte Krawatte, wie immer gut gestylt. Im dritten Stock der Landesgeschäftsstelle der Südwest-CDU in der Heilbronner Straße in Stuttgart verkündet er nun offiziell, was seit dem Vortag in der Landespolitik das Thema Nummer eins ist: Strobl verzichtet auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021.

Klare Botschaft

Der 59-Jährige nimmt sich rund zwei Jahre vor der nächsten Wahl selbst aus dem Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Ohne zu wissen, ob der übermächtig scheinende Winfried Kretschmann für die Grünen noch mal antritt. Doch Strobls Botschaft ist klar. Erstens: Er habe schon lange entschieden, dass er der Südwest-CDU einen langen und quälenden Entscheidungsprozess ersparen will. Zweitens: Einen Mitgliederentscheid soll es nicht geben, weil seine Partei in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Drittens: Er habe sich mit Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) darauf verständigt, dass sie die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU bei der Wahl 2021 werden soll.

Wie fast schon zu erwarten, zitiert Strobl dann den bekannten Satz des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU): „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person.“ Und er wird pathetisch: „Das ist mein Dienst an der Partei.“ Die Frau neben Strobl nickt leicht mit dem Kopf: Ab dem heutigen Tag ist Susanne Eisenmann die neue Nummer eins in der Südwest-CDU. Dass sie von einem Parteitag bestätigt wird, der bald über die Bühne gehen soll, ist wohl eher Formsache. „Thomas Strobl bleibt bis 2021 im Team“, sagt die 54-Jährige. Stellvertretender Regierungschef, CDU-Landeschef, Landesinnenminister. Diese Posten soll Strobl bis zur nächsten Wahl behalten. Allerdings: „Die Steuerung der CDU-Regierungsarbeit wird Schritt für Schritt auf mich übergehen“, stellt sie klar.

Gut vernetzter Politiker

Bisher lenkt Strobl die CDU-Seite in der grün-schwarzen Landesregierung. Auch weil er dies für viele in Partei und Fraktion nicht erfolgreich genug macht, hat der Druck zugenommen, dass nicht er, sondern Eisenmann für die CDU die Grünen herausfordern soll. An dieser Stelle lohnt sich eine historische Einordnung. Thomas Strobl, der schon mit 16 Jahren in die Junge Union eintritt, ist heute einer der wohl am besten vernetzten Politiker. 27 Jahre Gemeinderat in seiner Heimatstadt Heilbronn, 18 Jahre Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär der Südwest-CDU unter den Ministerpräsidenten Günther Oettinger und Stefan Mappus, dazu unzählige Funktionen in Partei und Fraktionen – unter anderem ist er seit 2012 einer von fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Wenn die Formulierung „politisches Tier“ auf jemanden zutrifft, dann auf Strobl. In seinen Jahren in Berlin bis 2016 wird sein politischer Aufstieg durch seine familiäre Konstellation gebremst.

Strobl ist mit der ältesten Tochter von Wolfgang Schäuble verheiratet. Schon allein, weil er mit seinem Schwiegervater nicht gemeinsam an einem Kabinettstisch sitzen kann, bleiben ihm höhere Ämter in der Bundespolitik versagt. Doch auch seine Frau strebt wegen ihres Mannes nicht jedes höhere Amt an. Christine Strobl ist erfolgreiche Chefin der ARD-Filmfirma Degeto. Als ihr Name kürzlich im Zusammenhang mit der Suche nach einem neuen SWR-Intendanten genannt wird, lehnt sie dankend ab. Da ihr Mann stellvertretender Ministerpräsident sei, ließe sich das mit einer derartigen Funktion als Chefin des öffentlich-rechtlichen Landessenders nicht vereinbaren, begründet sie ihre Entscheidung.

Doch zurück zu Thomas Strobl. Nach der Landtagswahl 2011 findet sich die Südwest-CDU in der Opposition wieder. Nachdem Winfried Kretschmann als erster Grünen-Politiker Ministerpräsident wird und mit der SPD eine Koalition bildet, bleibt Strobl auch in der Landespolitik an vorderster Front. Er überlebt als Generalsekretär politisch den Machtwechsel in der CDU von Oettinger zu Mappus – und auch dessen Aus 2011. In diesem Jahr wird Strobl Landeschef der baden-württembergischen CDU. Doch unumstritten ist er schon damals nicht. In einem harten Wettbewerb setzt sich Strobl gegen den Aalener Landtagsabgeordneten Winfried Mack durch – bis heute einer seiner schärfsten Kritiker.

Partei wieder aufgerichtet

Was Strobl viele zugutehalten ist, dass er nach 2011 die Partei, die am Boden liegt und auf den Oppositionsbänken nach 58 Jahren Regierungsarbeit wie ein Fremdkörper wirkt, wieder aufrichtet. Er treibt die Modernisierung voran, will die Südwest-CDU moderner und weiblicher machen. 2014 ist dann das Jahr, in dem er eine seiner größten Niederlagen einstecken muss. Als amtierender CDU-Landeschef verliert er den Mitgliederentscheid um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2016 gegen den damaligen Landtagspräsidenten Guido Wolf (CDU). Doch Strobl steht immer wieder auf.

Selbst seine größten politischen Gegner konstatieren ihm enorme Nehmerqualitäten. 2016 stürzt die Südwest-CDU dann bei der Landtagswahl ab, und Strobl erhält den Auftrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in Baden-Württemberg ein Regierungsbündnis zu schmieden. Als Juniorpartner, unter Kretschmann. Strobl setzt die Bildung einer Regierung durch, trotz erheblicher Widerstände innerhalb der Südwest-CDU. Jetzt gehen nahezu alle politischen Beobachter davon aus, dass Strobl bei der nächsten Landtagswahl am Zug ist – und aus Berlin nur zurückgekehrt ist, um in einigen Jahren Ministerpräsident zu werden. Doch seit Dienstag ist bekannt, dass diese Geschichte umgeschrieben werden muss.

