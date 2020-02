CDU und Grüne in Hessen fast gleichauf

Wiesbaden.Die in Hessen regierenden Parteien CDU und Grüne liefern sich einer Umfrage der Wähler zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei einer Landtagswahl würden derzeit 26 Prozent der Befragten die CDU wählen, wie aus dem am Montag vom Hessischen Rundfunk veröffentlichten „Hessentrend“ hervorgeht. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im April 2019. Die CDU bleibt damit knapp stärkste Kraft. Die Grünen kommen auf 25 Prozent – ein Plus von vier Prozentpunkten.

Die SPD landete bei 16 Prozent (minus 3 Prozentpunkte), die AfD bei zwölf Prozent (minus ein Punkt). Für die FDP entschieden sich in der Umfrage sieben Prozent (minus zwei Punkte), für die Linke acht Prozent (plus zwei Punkte).

64 Prozent der Befragten erklärten, mit der Arbeit von Regierungschef Volker Bouffier (CDU) zufrieden zu sein. Im Falle seines Vizes, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), waren es 60 Prozent. Die neue Oppositionsführerin Nancy Faeser (SPD), die im September als Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel den Vorsitz der Landtagsfraktion überahm, kam auf 21 Prozent. 26 Prozen trauen Faeser zu, die hessische SPD nach vorne zu bringen, 37 Prozent nicht. Die restlichen Befragten machten keine Angaben, gaben an, das nicht zu wissen oder kannten sie nicht gut genug.

Die hessischen Grünen freuten sich: Damit werde bestätigt, dass eine demokratische und rechtsstaatliche Ausrichtung der feste Anker in turbulenten Zeiten sei, erklärten die Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Philip Krämer. Der Generalsekretär der Hessen-CDU, Manfred Pentz, erklärte: „Selbstverständlich hätten wir uns in der Sonntagsfrage ein besseres Ergebnis gewünscht.“ Die Zahlen seien von den Vorgängen in Thüringen und im Bund beeinflusst worden. Hessens SPD-Generalsekretär Christoph Degen teilte mit, der Wert von 16 Prozent könne nicht zufriedenstellen. „Vielmehr muss dieses Ergebnis Ansporn sein, unser Profil im Land wieder zu schärfen“, erklärte er. Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Ruppert erklärte, das „stabile“ Umfrageergebnis zeige, „dass wir mit unserer Politik in Hessen den richtigen Kurs verfolgen. Diesen wollen wir fortsetzen“. Der AfD-Landessprecher, Klaus Herrmann, teilte mit, trotz steigender Diffamierungen seien die Umfragewerte seiner Partei stabil. lhe

