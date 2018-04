CDU verliert Frauen aus dem Fokus

Anzeige

Stuttgart.Auf den als sicher geltenden vier Plätzen ihrer Landesliste für die Europawahl 2019 wird die baden-württembergische CDU aller Voraussicht nach erneut nur Männer nominieren. Erst auf Platz 5, der durch das Aufkommen der AfD wackelt, soll mit Inge Gräßle die erste Frau folgen. „Das ist eine ungute Situation“, räumt Steffen Bilger, der Bezirksvorsitzende von Nordwürttemberg, ein.

Das Verfahren für die Aufstellung der Landesliste ist so kompliziert wie fest zementiert. Die Plätze werden nach dem Ergebnis der Europawahl von 2014 von den vier CDU-Bezirken besetzt. In einer Woche bestimmen diese in getrennten Sitzungen damit faktisch die Landesliste, Anfang Mai wird ein Landesparteitag die Rangfolge nur noch abnicken. Hinter Rainer Wieland (Nordwürttemberg) reihen sich Daniel Caspary (Nordbaden), Andreas Schwab (Südbaden) und der Südwürttemberger Norbert Lins ein. Wie 2014 wird Nordwürttemberg Gräßle, die Vorsitzende des Haushaltkontrollausschusses, danach auf Platz 5 setzen.

Einmal mehr schafft es die Südwest-CDU nicht, die eigene Parteisatzung einzuhalten. Die gibt vor, dass bei Listenwahlen unter drei aufeinanderfolgenden Plätzen mindestens eine Frau sein soll. Die Männerdominanz steht auch im eklatanten Widerspruch zu der vor Jahren von Landeschef Thomas Strobl aufgelegten Kampagne „Frauen im Fokus“. Gräßle, die Landeschefin der Frauen-Union, stellt nüchtern fest, dass es „tatsächlich Rückschritte bei der Frauenförderung gibt“. Nachholbedarf hat auch die Landtagsfraktion, in der nur zehn der 43 Abgeordneten Frauen sind (23,3 Prozent).