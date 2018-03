CDU will mehr Flexibilität

Anzeige

Stuttgart.Nachdem die Nachfrage nach dem verbindlichen Ganztagsunterricht an den Grundschulen in Baden-Württemberg eher gering ist, fordert die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag nun Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dazu auf, künftig die Eltern frei entscheiden zu lassen, an welchen der fünf Nachmittage in der Woche ihre Kinder in die Schule gehen sollen. „Wir hören auf die Wünsche der Eltern und wollen ihnen die größtmögliche Flexibilität beim Ganztag bieten“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart dieser Zeitung.

Kurswechsel in Bildungspolitik

Schulen können wählen Nach der Änderung des Schulgesetzes 2014 können sich Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen neben dem Halbtagsbetrieb auch für Ganztagsschulen entscheiden.

der Förderschulen neben dem Halbtagsbetrieb auch für Ganztagsschulen entscheiden. Melden Eltern ihr Kind für ein Modell an, müssen sie dieses über das gesamte Schuljahr hinweg beibehalten.

hinweg beibehalten. Erfüllt eine Schule die Voraussetzungen, bekommt sie vom Land bis zu zwölf Lehrerwochenstunden pro Gruppe am Nachmittag zusätzlich zugewiesen. mis

Dies wäre ein Kurswechsel in der Bildungspolitik, für den das Schulgesetz geändert werden müsste. Denn bisher können die Grundschulen im Südwesten nach der Änderung des Schulgesetzes 2014 entweder Ganztagsschulen in verbindlicher Form – oder in Wahlform anbieten. In verbindlicher Form bedeutet, dass die ganze Schule einen Ganztagsbetrieb einrichtet, an dem alle teilnehmen. Bei der Wahlform haben die Eltern die Option, ihre Kinder halbtags oder auch ganztags beschulen zu lassen – allerdings verpflichtend über ein Schuljahr an den immer gleichen Wochentagen. Das ist Reinhart zu starr. „Wir befürworten flexible, bedarfsgerechte und familienfreundliche Angebote“, so der CDU-Politiker. Reinhart kann sich in den jüngsten Entwicklungen bestätigt sehen. Vor wenigen Tagen verkündete Eisenmann, dass es im Schuljahr 2018/2019 in Baden-Württemberg 36 neue Ganztagsschulen geben wird – 31 Grundschulen sowie fünf Grundstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Von den 31 Grundschulen entschieden sich 30 für die aktuell im Schulgesetz verankerte Wahlform, nur einmal wurde die verbindliche Form bevorzugt.

Das Kultusministerium hat bereits reagiert. Eine Sprecherin sagt, derzeit finde „ein Prozess zur Weiterentwicklung der Ganztagsschule statt“. Nach den Gesprächen mit allen Beteiligten habe sich gezeigt, dass „eine Mehrheit der Eltern neben der verbindlichen rhythmisierten Ganztagsschule auch flexiblere Betreuungsangebote wünsche“. Konkreter werden kann das Haus von Ministerin Eisenmann derzeit noch nicht. Reinhart hingegen hat schon genaue Vorstellungen. Geht es nach der CDU-Fraktion, sollen künftig an einem Schulstandort drei Angebotsformen parallel bestehen: Der klassische Halbtagsunterricht, der rhythmisierte Ganztagsbetrieb – und eben der CDU-Vorstoß mit einem Nachmittagsunterricht, den Eltern flexibel für ihre Kinder wählen können. Der CDU-Politiker beruft sich zudem auf eine Schulstudie, bei der bundesweit die CDU/CSU-Landtagsfraktionen über 4000 Eltern zum Thema Bildung befragt hatten. „Eine klare Mehrheit von 70,5 Prozent im Bund und 69 Prozent in Baden-Württemberg möchten keinen verbindlichen Ganztag, sondern spricht sich für eine Wahlfreiheit der Angebote aus“, so Reinhart. Mit dem von ihm vorgeschlagenen Modell könne gewährleistet werden, „dass der Lebensalltag der Familien und der Schulen zueinander passt“.