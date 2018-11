Chagall-Werk ziert Marke

Die Briefmarke mit Motiv von Marc Chagall. © Buch- &Kunstverlag Maria Laach/dpa

Mainz.Die Post ehrt auf ihrer diesjährigen Weihnachtsbriefmarke den Maler Marc Chagall. Eine Madonna in einem seiner Kirchenfenster in St. Stephan in Mainz ist das Motiv der Sondermarke, die dort gestern von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn (SPD), vorgestellt wurde. Die Briefmarke mit einem Portowert von 70 Cent kostet einen Euro – der Mehrbetrag ist für gemeinnützige Projekte der freien Wohlfahrtspflege bestimmt.

Der Kauf von Wohlfahrtsmarken sei eine sehr einfache Weise, für einen guten Zweck zu spenden, sagte Hagedorn in Vertretung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Tradition der Weihnachtspost sei inzwischen für viele die einzige Gelegenheit im Jahr, zum Stift zu greifen und einen Brief zu schreiben. „Das Motiv der Briefmarke fasst das Geheimnis von Weihnachten im Bild und bringt es mit der Post zu vielen Menschen nach Hause“, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. dpa

