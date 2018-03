China grüßt den „alten Genossen“

Anzeige

So schreibt ein Besucher in einem Vierzeiler: „Die Philosophie von Karl Marx muss mit der Zeit gehen. Wenn der Herr heute noch leben würde, würde er niemals zulassen, dass die Nachkommen seine Theorie so uminterpretieren.“ Kritisch ein anderer: „Alter Marx, du hast 1,3 Milliarden Menschen großen Schaden zugefügt.“ Oder nachdenklich: „Der Kommunismus kann eines Tages sicher realisiert werden. Aber ich werde das nicht mehr erleben.“

Für Liang sind die Eintragungen „ein Fenster“, durch das man einen kleinen Einblick in das Denken der Chinesen bekommt. „Man sollte es nicht überbewerten, aber es ist auf jeden Fall hochspannend.“ Schließlich sei es ja „eine einmalige Sache“ – denn einen zweiten Ort wie diesen gebe es nicht. Noch habe er seine Ergebnisse nicht veröffentlicht.

Seit 2004 seien die Einträge individueller geworden, sagt Liang. Dies liege daran, dass ein bilaterales Abkommen zwischen China und Deutschland in Kraft getreten sei, das private Gruppenreisen erleichtert habe. Vorher seien vor allem Handelsdelegationen und politische Delegation in das Haus gekommen, in dem Marx die ersten eineinhalb Jahre seines Lebens verbracht hat. Insgesamt stamme mehr als die Hälfte aller Einträge von Chinesen.

Viele Chinesen seien explizit nach Trier gereist, um das Geburtshaus zu besuchen. „Trier wird in China sehr oft mit Marx in Verbindung gebracht“, sagt Liang. Andere Besucher seien auf der Durchreise gewesen. „Es gibt von Reiseanbietern eine wichtige Route: Frankfurt, Trier, Luxemburg, Paris.“ In China werde Marx von vielen noch als Ideal gesehen, sagt Liang, der aus Shanghai stammt. Die Gesellschaft sei aber im Wandel. „Die Menschen sind insgesamt viel individueller geworden. Das Land ist auch offener denn je. Man kann es nicht mit der Zeit vor 30 Jahren vergleichen.“

Das Karl-Marx-Haus zählt im Jahr rund 40 000 Besucher, davon knapp ein Viertel aus China, sagt die Leiterin Elisabeth Neu. Ein Gästebuch solle es auch in der neuen Dauerausstellung, die Anfang Mai startet, geben. „Weil wir das Gefühl haben, dass es manche Menschen drängt, sich da einzutragen, sich in dem Haus zu verewigen, das sie besucht haben.“

