Codes sollen Sicherheit bringen

„Uns wurde vergangenes Jahr der Motor von unserem Vereinsschiff geklaut“, erzählt Klaus Helmdach, Vorsitzender des Automobil- und Wassersportclubs Oppenheim und Nierstein (Acon) auf der rheinland-pfälzischen Rhein-Seite.

Erstmals seit vier Jahren ist die Zahl der gestohlenen Motoren bundesweit gesunken, wie das Göppinger Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität der Polizei mitteilte. Demnach wurden 2017 1062 Außenborder entwendet, im Vorjahr waren es 1437. Dieser Rückgang hängt nach Einschätzung der Ermittler damit zusammen, dass Fahnder mehreren osteuropäischen Banden das Handwerk legen konnten. So wurden in Schleswig-Holstein eine polnische und in Berlin eine ukrainische Bande zerschlagen. In Baden-Württemberg machten die Ermittler in Zusammenarbeit mit der Schweiz eine bulgarische Gruppe dingfest.

Trotz des Rückgangs spricht die Polizei nicht von Entwarnung. Nach Auskunft des Kompetenz-Zentrums gab es bereits in den Jahren 2012 und 2013 einen deutlichen Rückgang bei Außenborder-Diebstählen, die dann aber in den folgenden Jahren wieder stark anstiegen. In Rheinland-Pfalz wurden der Wasserschutzpolizei zufolge seit 2016 landesweit 62 Außenborder geklaut. Die Behörde bietet Bootsbesitzern Gravieraktionen an, bei denen die Motoren und anderes Bootszubehör mit einer individuellen Nummer versehen werden. „Gravieren für mehr Sicherheit“ heißt das kostenlose Programm, das die Diebe abschrecken soll und zudem das Auffinden und die Zuordnung abhanden gekommener Geräte erleichtern soll. lhe

