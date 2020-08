Computer erstellt Gewaltprognose

Stuttgart/Mannheim.Die Polizei in Baden-Württemberg will mit einem neuen Vorbeugungskonzept die häusliche Gewalt eindämmen. Pilotprojekte in Mannheim und Ulm wertet Innenminister Thomas Strobl (CDU) als Erfolg: „Wir gehen bei der Verhinderung häuslicher Gewalt findige, neue Wege.“ Die Fallzahlen steigen im Südwesten seit Jahren. Dagegen hat der von vielen Experten vorhergesagte Anstieg der Übergriffe in den Zeiten der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen zumindest im Südwesten nicht stattgefunden. Die Belegungszahlen der Frauenhäuser „entsprechen denjenigen der Vorjahre oder sind leicht rückläufig“, berichtet das Sozialministerium auf Anfrage.

Die häusliche Gewalt hatte in Baden-Württemberg schon vor der Pandemie einen neuen Rekordstand erreicht. 13 050 Fälle wurden für 2019 in der Kriminalstatistik erfasst, ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die kontinuierlich steigende Entwicklung“ war für Strobl der Anlass, ein neues Konzept zur Eindämmung aufzulegen. Dazu haben im letzten halben Jahr die Polizeipräsidien Mannheim und Ulm jeweils eine spezielle „Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt“ eingerichtet. Mit Hilfe eines computergestützten Prognoseinstruments untersuchten die Beamten 600 Fälle auf das jeweilige Risiko. Ergebnis: In zehn Partnerschaften war die Gefahr für einen schweren Gewaltausbruch groß. In behördenübergreifenden Runden wurde für jeden dieser Einzelfälle ein maßgeschneidertes Präventionskonzept erstellt.

Mannheimer Erfahrungen

„Die bei der Pilotierung gemachten Erfahrungen haben uns gezeigt, dass genau dieser ganzheitliche und interdisziplinäre Abstimmungsprozess ein wichtiger Schritt für einen erfolgreichen Opferschutz ist“, fasst Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger die Erprobungsphase zusammen. Das Konzept soll jetzt landesweit umgesetzt werden.

Für Strobl ist häusliche Gewalt ein besonders sensibler Deliktsbereich, da Außenstehende die Taten im privaten Umfeld nicht ohne weiteres bemerken oder aus Scham wegschauen. Dabei seien Opfer ihren Peinigern oft schutzlos ausgeliefert und würden wegen der persönlichen Nähe trotzdem auf eine Anzeige verzichten. Deshalb brauche es zusätzliche Schutzmaßnahmen, erklärt der CDU-Minister.

Gemeinsam mit den Opferorganisationen Weisser Ring, Frauen helfen Frauen und dem Stuttgarter Kinderschutz-Zentrum bietet das Landeskriminalamt am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Unter der Nummer 0711-5401-3500 beantworten Experten und Polizisten Fragen und vermitteln Hilfen bei Hinweisen auf Misshandlungen. „Jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal Gewalt erfahren. Das Dunkelfeld ist riesig“, sagt Hartmut Grasmück, der Landeschef des Weissen Rings.

Die Befürchtungen eines massiven Anstiegs der häuslichen Gewalt durch die Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Monaten sind allerdings nicht eingetreten. Eine am Montag veröffentlichte Sonderauswertung des Landeskriminalamtes hat „keinen signifikanten Anstieg der Fallzahlen“ ergeben, bilanziert Behördenchef Ralf Michelfelder. Von der Telefonsprechstunde erhofft er sich nun auch Hinweise, ob während der Pandemie eventuell Misshandlungen nur nicht gemeldet wurden.

Beim Sozialministerium verweist man auf Fachleute, die davon ausgingen, dass „mit den weiteren Lockerungen der Kontaktbeschränkungen auch die Opfer von häuslicher Gewalt wieder sichtbarer werden“. Zuletzt sei der Beratungsbedarf deutlich gestiegen. Die Aufnahmen in den Frauenhäusern entsprechen dagegen bisher dem Vorjahresverlauf, zum Teil haben sie sogar leicht abgenommen. Aus Sorge vor Ansteckungen hätten einige Frauen zu Beginn der Pandemie die Schutzhäuser verlassen und seien nach Hause zurück. Dabei war das grün-geführte Sozialministerium Mitte Mai von einem zusätzlichen Platzbedarf ausgegangen und hatte dafür ein Sonderprogramm aufgelegt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020