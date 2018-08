Computer schreibt jeden zehnten Bescheid

Anzeige

Stuttgart.Jede zehnte Steuererklärung erledigt in den baden-württembergischen Finanzämtern der Computer vollautomatisch. „Wenn es keine Besonderheiten gibt, wird der Bescheid vollautomatisch erstellt“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gestern. Vorgeschaltet sei dabei aber eine Überprüfung der eingereichten Unterlagen.

Voraussetzung für die automatische Abwicklung der Steuererklärung ist die elektronische Übermittlung des Antrags durch die Bürger. Knapp 60 Prozent der 3,94 Millionen Erklärungen wurden 2017 bereits den Finanzämtern per Internet übergeben. Die Daten können dann einfach weiterverarbeitet werden. „Damit nimmt Baden-Württemberg unter den Flächenländern erneut einen der vorderen Plätze bei der Digitalisierung ein“, bilanzierte Sitzmann. Die Steuererklärungen in Papierform werden in einem zentralen Scanzentrum in Karlsruhe erfasst. In Spitzenzeiten seien das 16 000 Erklärungen pro Tag.

Die Grünen-Ministerin will die Steuerverwaltung als Partner der Bürger etablieren. In fünf „Finanzämtern der Zukunft“, darunter das Amt in Öhringen im Hohenlohekreis, werden neue Beratungsmodelle erprobt. Dort stehen spezielle ELSTER-Computer, um die Bürger für die elektronische Bearbeitung zu schulen.