Corona-Ausbruch in Asylunterkunft

Nach einer Masseninfektion mit dem Coronavirus in einer Kasseler Flüchtlingsunterkunft sind am Montag die Bewohner in zwei Ausweichstandorten auf den Erreger getestet worden. Bei Bewohnern, die aufgrund ihrer Familienbindung in der betroffenen Erstaufnahme-Einrichtung in Kassel-Niederzwehren geblieben waren und die bereits ein negatives Testergebnis hatten, sollen am Mittwoch weitere Tests folgen, wie das Regierungspräsidium Gießen mitteilte. Bei dem Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft waren vergangene Woche 112 Infektionen festgestellt worden. In der Erstaufnahme-Einrichtung des Landes lebten seinerzeit 300 Flüchtlinge. Am Wochenende wurden 86 in andere Gebäude in der Stadt und im Kreis Kassel verlegt. Die Einrichtung stand schon länger unter Quarantäne. Deswegen hatte es am Freitag Konflikte gegeben. Laut dem Regierungspräsidium hatten Flüchtlinge kein Verständnis für die Quarantäne, weil sie symptomlos waren. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020