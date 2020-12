Corona bringt Klageflut mit sich

Wiesbaden.Die Corona-Krise macht auch vor dem ranghöchsten hessischen Gericht nicht halt. Beim Hessischen Staatsgerichtshof in Wiesbaden, der in etwa einem Verfassungsgericht auf Landesebene entspricht, sind in diesem Jahr allein 26 Verfahren zu diesem Thema eingegangen. Erfolgreich war allerdings bislang keine einzige der Klagen, wie Gerichtspräsident Roman Poseck am Donnerstag mitteilte. Er kündigte zugleich an, dass sich die elf Verfassungsrichter zügig mit der Klage von SPD und FDP gegen das Corona-Sondervermögen der Landesregierung befassen werden.

Eine mündliche Verhandlung sei noch vor den Sommerferien geplant. Das von der schwarz-grünen Koalition beschlossene Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Krise ermächtigt die Landesregierung bis zum Jahr 2023 zur Aufnahme von Krediten in einer Höhe von bis zu zwölf Milliarden Euro. Die beiden Oppositionsfraktionen sehen darin einen Verstoß gegen die Artikel 139 zum Haushaltsrecht und 141 zur Kreditaufnahme in der hessischen Landesverfassung und haben dem Gerichtshof im November einen Normenkontrollantrag vorgelegt.

Zur Beschleunigung des Verfahrens sind den Beteiligten bereits Fristen zur Stellungnahme gesetzt worden, wie Poseck erläuterte. Nach der Verhandlung vor den Sommerferien 2021 dürfte dann mit einem Urteil im Herbst zu rechnen sein. Der Gerichtspräsident sagte, eine zeitnahe Klärung der zum Sondervermögen aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen liege im allgemeinen Interesse.

60 Prozent Steigerung

Im zu Ende gehenden Jahr sind bislang 62 Verfahren beim Staatsgerichtshof eingegangen. Das ist eine Rekordzahl in der Geschichte des hessischen Verfassungsgerichts und entspricht einer Steigerung von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Ursache für die Steigerung sind den Angaben zufolge die Eingaben mit Bezug auf das Coronavirus. Das waren allein 26 der neuen Verfahren. Dass bis jetzt alle Klagen gegen die Corona-Regelungen zurückgewiesen wurden, lag vielfach daran, dass sie schon an der ersten Hürde der Zulässigkeit scheiterten.

Das war zuletzt vorige Woche auch bei der Klage der AfD-Fraktion gegen die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im Wiesbadener Landtag der Fall. Ausdrücklich verwahrte sich der Präsident des Staatsgerichtshofs gegen Zweifel am Rechtsstaat, die vor allem von Gegnern der Corona-Beschränkungen immer wieder geäußert wurden. „Der Rechtsstaat ist auch in der Krise ein wichtiger Stabilitätsanker“, hob Poseck hervor. Die hessische Verfassung und das Grundgesetz gälten auch in Zeiten der Pandemie ohne Abstriche. Es sei ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaats, dass Gesetze und staatliche Maßnahmen einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden könnten.

Kritik an diesen Urteilen sei zulässig, sie müssten aber beachtet werden. „Wer sich in unserem Rechtsstaat eigenmächtig über geltendes Recht hinwegsetzt und dabei sogar meint, Widerstandsrechte in Anspruch nehmen zu können, beschädigt unsere verfassungsrechtliche Grundordnung“, warnte Hessens oberster Richter, der zugleich Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt ist.

Diskussionen über den richtigen Weg seien in einer lebendigen Demokratie notwendig, „der Grundkonsens über die Prinzipien der Verfassung darf dabei aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagte Poseck und betonte: „Es ist auch völlig abwegig, in der gegenwärtigen Lage von einer Abschaffung der Demokratie und der Errichtung einer Diktatur zu sprechen“.

Bereits am 11. Januar 2021 will der Staatsgerichtshof seine Entscheidung über die AfD-Klage gegen die Sitzverteilung im Landtag verkünden. Ebenfalls noch im kommenden Jahr steht die Behandlung der erst vergangene Woche eingegangenen Klagen der Gemeinde Biebergemünd sowie der Städte Büdingen, Schwalbach am Taunus und Stadtallendorf gegen die von Schwarz-Grün beschlossene Heimatumlage an.

