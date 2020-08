Corona-Fälle: Klinken sehen sich gut gerüstet

Stuttgart.Die rund 200 Krankenhäuser in Baden-Württemberg sind nach eigenen Angaben gut vorbereitet für den Fall, dass in den nächsten Monaten wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen wieder mehr Covid-19-Patienten behandelt werden müssen. „Die Krankenhäuser sind aktuell in Hab-Acht-Stellung. Das heißt, sie beobachten das Infektionsgeschehen im Land ganz genau“, erklärt Detlef Piepenburg, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), gegenüber dieser Redaktion. Die Einrichtungen seien in enger Abstimmung mit den regionalen Gesundheitsämtern, um schnell reagieren zu können, „falls die Zahl schwerer Covid-19-Patienten steigen sollte“.

Laut Piepenburg gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass es bald deutlich mehr Corona-Fälle in den Kliniken gebe. Stand 26. August würden 194 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Südwesten behandelt, 42 davon müssten beatmet werden. „Die Landes-Zahlen liegen seit Anfang Juli auf diesem Niveau“, so Piepenburg. Zum Vergleich: Mitte April waren es rund 2100 Patienten und mehr als 400 davon wurden beatmet.

Personal geschult

In den Südwest-Krankenhäusern, die zusammen über mehr als 57 000 Betten verfügen, sind derzeit etwa 3300 Beatmungsplätze vorhanden. Laut Piepenburg würden „rund 30 Prozent der Intensivkapazitäten“ für Covid-19-Patienten freigehalten. Komme es zu einer zweiten Welle, könnten zusätzliche Beatmungsplätze, beispielsweise in Operationssälen oder Aufwachräumen, eingerichtet werden, so Piepenburg. Im Vergleich zur ersten Welle würden die Kliniken inzwischen über mehr Beatmungsgeräte verfügen. Die Kliniken hätten auch neue Konzepte erarbeitet: Schleusen, Container und Zelte seien aufgestellt worden, um Verdachtsfälle von anderen Patienten zu trennen. Zudem sei das Personal im Umgang mit Covid-19-Patienten geschult worden. „Hierfür wurden teilweise bestehende Teams völlig neu zusammengesetzt und von anderen Stationen abgezogen“, so Piepenburg.

Kommt es zu Kapazitätsengpässen wegen einer Vielzahl von Covid-19-Patienten, bestehen Absprachen, dass benachbarte Krankenhäuser und Reha-Kliniken leichter erkrankte Personen übernehmen. Auch in Sachen Schutzausrüstung sei man besser aufgestellt: „Die Ausstattung mit Kitteln und Masken ist aktuell deutlich besser als noch im April und die Nachschubwege funktionieren wieder“, so Piepenburg. Einzig bei den Einmalhandschuhen hakt es noch. Laut einem Sprecher des Sozialministeriums sei auch gewährleistet, dass Ärzte und das Krankenhauspersonal umfassend auf Corona getestet werden können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020