Corona-Hilfe: Eine Million Euro

Wiesbaden.Mit Mitteln in Höhe von einer Million Euro hat das Land Hessen im Mai den hessischen Landesverband des Deutschen Jugendherbergsverbands (DJH) im Rahmen der Corona-Soforthilfe unterstützt. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Zudem nutze der Landesverband die Möglichkeiten des Kurzarbeitergelds, hieß es zur Situation der hessischen Jugendherbergen. Die genaue Höhe sei der Landesregierung nicht bekannt.

Für die weitere finanzielle Unterstützung gebe es derzeit zwei Bundesprogramme, hieß es weiter. Dabei sehe das Sonderprogramm „Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit“ für den Zeitraum April bis Dezember Hilfen als nicht rückzahlbare Zuschüsse vor.

Kurzarbeit verlängert

Ein Sprecher des DJH-Landesverband Hessen ging davon aus, dass in diesem Jahr von einem Verlust von etwa einer halben Million Übernachtungen auszugehen ist. „In Bezug auf die wirtschaftlichen Schäden gehen wir weiter von einem Umsatzverlust von 18 bis 19 Millionen Euro aus“, sagte der Sprecher. Der Vorjahresumsatz lag den Angaben zufolge bei 24 Millionen Euro.

Kurzarbeit sei weiterhin ein Thema, die Kurzarbeitsverträge mussten bis in das kommende Jahr verlängert werden. Zudem seien die Häuser im Winter ohnehin weniger ausgelastet als in den Sommermonaten, „so dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kurzarbeiteranteil wieder deutlich hochfahren werden“, so Verbandssprecher. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.10.2020