Corona-Höhepunkt an Ostern ?

Stuttgart.Ein wenig rechtfertigen muss sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon für diese Reise von Berlin nach Stuttgart. „Es ist wichtig, einen Eindruck vor Ort zu bekommen“, sagt der CDU-Politiker am Dienstag, nachdem er als Gast an der Sitzung der grün-schwarzen Regierung teilgenommen hat. Und natürlich geht es auch um den demonstrativen Schulterschluss zwischen dem Bund und dem Land, das mit am stärksten von der Corona-Pandemie getroffen ist. Zuvor war Spahn bereits in München und in Düsseldorf.

Der Macher aus Berlin und der Landesvater spielen bei der Videokonferenz mit verteilten Rollen. Erst erklärt Kretschmann, warum die Regierung den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen den Spaziergang ab sofort verbietet. Zuletzt sei das schon länger geltende Besuchsverbot von außen umgangen worden und Heimbewohner von Angehörigen ohne Schutzmaßnahmen abgeholt worden. „Das ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber natürlich brandgefährlich“, rechtfertigt der Regierungschef das Ausgehverbot. Dringliche Angelegenheiten wie ein Arztbesuch blieben möglich.

Spahn dagegen will vor Ostern auch ein wenig Optimismus verbreiten. „Ich sehe den Trend, dass sich die Zahl der Infektionen abflacht“, betont der CDU-Politiker. Dabei dürfe man sich aber nicht in falscher Sicherheit wiegen: „Wenn wir jetzt nachlassen, würden wir das Erreichte wieder aufs Spiel setzen.“

Eine erste Spitze bei der Zahl der Patienten mit schweren Krankheitsverläufen erwartet der Gesundheitsminister „in Richtung der Ostertage“. Der Ablauf ergebe sich aus der Zeit, die von der Infektion bis zum Auftreten der schweren Corona-Formen vergeht. In etwa seien dann drei Wochen seit der Rückkehr vieler Winterurlauber aus Südtirol und Österreich vergangen.

Aktuell 800 freie Intensivbetten

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha sieht das Land gut gerüstet für diese Herausforderung. Stand Dienstagmorgen seien im Südwesten 20 350 Menschen infiziert gewesen, 2000 wurden stationär behandelt, davon 500 intensivmedizinisch. Gleichzeitig seien noch 800 Intensivbetten frei gewesen. Regional gebe es große Unterschiede. Aus dem Kreis Esslingen habe man Patienten bis nach Tübingen und Ludwigsburg verlegen müssen, weil vor Ort alle Plätze belegt waren.

„Wir haben noch einen weiteren Ausbau geplant“, kündigt Lucha an. Die Zahl der Intensivbetten soll von jetzt 2800 bis Ende April auf 3800 gesteigert werden. Als „Zielgröße“ nennt er 5000 Beatmungsplätze allein für Baden-Württemberg. Spahn will das richtig eingeordnet sehen. Das entspreche der Zahl von Intensivbetten, die Frankreich oder Italien insgesamt zur Verfügung stehen. Eine erste Tranche der umkämpften Beatmungsmaschinen stellt Spahn noch für diese Woche in Aussicht. Baden-Württemberg kann mit 300 der 1500 Geräte rechnen, die der Bund bei einem deutschen Hersteller geordert hat.

Debatte um Exitstrategie

Einig sind sich Kretschmann und Spahn in ihrem Nein zu einer öffentlichen Debatte über den richtigen Weg zur Normalität, wie sie zum Beispiel FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke anmahnt. Kretschmann hält sich bedeckt: „Das haben wir angefangen zu besprechen.“ Es gebe erste Szenarien von Wissenschaftlern, die hilfreich seien. Die würden debattiert, aber nicht öffentlich. Noch sei kein Zeitpunkt absehbar, an dem die ersten Schritte Richtung Normalität möglich würden. Ohnehin sei die Politik nicht für alles zuständig. Die großen Industriebetriebe würden selbst entscheiden, wann sie ihre Produktion wieder starten.

Auch Spahn bleibt im Allgemeinen. „Es geht um eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“, betont er. Am wenigsten verzichtbar seien die wirtschaftlichen Aktivitäten, die vielen Menschen den Lebensunterhalt sichern. Am längsten werde es dauern, bis Partys und Sommerfeste wieder erlaubt werden. Denn die hätten das höchste Risiko für Infektionen und seien am leichtesten verzichtbar. Spahn betont, die Lage sei nach wie vor ernst: „Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“

