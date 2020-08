Corona stört den Schulbeginn

Wiesbaden.„Wenn Corona nicht wäre, gingen wir sehr entspannt in das neue Schuljahr.“ Den Stoßseufzer sprach am Freitag in Wiesbaden der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in seiner Pressekonferenz zum Beginn des Schuljahrs 2020/21 am kommenden Montag. Nicht nur gibt es wieder mehr Erstklässler, sondern erstmals seit Jahren landesweit mehr Schüler insgesamt, aber eben auch mehr Lehrerstellen. Hinzu kommen 263 neue Angebote zur Ganztagsbetreuung, der Startschuss für die ersten 14 pädagogisch selbstständigen Schulen und eine gute Resonanz für den neuen staatlichen Islamunterricht ohne die türkische Ditib als Partner. Doch die Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume dürfte nicht das einzige sein, das die Freude trübt.

Viele neue Verhaltensregeln

Noch kann der Minister nicht sagen, wie viele Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn ein Attest vorlegen, das sie als Angehörige einer Risikogruppe der Pandemie vom Präsenzunterricht in den Schulen befreit. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Bundesländern rechnet Lorz aber mit fünf bis sechs Prozent. Sie können dann wohl nur digitalen Unterricht erteilen. Eine Klientel dafür wird es sicher geben, auch wenn die Ausfallquote nach seiner Einschätzung bei den Schülerinnen und Schülern kleiner sein wird. Was das Coronavirus aber auch für möglichen Unterrichtsausfall bedeutet, steht dahin. Klar ist nur: Das neue Schuljahr beginnt „alles andere als normal: unter erschwerten Bedingungen und mit vielen neuen Regeln“, wie es Lorz ausdrückt.

Immerhin liegt allen Schulen ein Hygienekonzept vor, das neben den Alltagsmasken auf dem Schulgelände zahlreiche weitere Verhaltensregeln vom Mindestabstand über gründliches Händewaschen, Lüften und Reinigen der Schulräume, Nachverfolgung von Infektionsketten bis zum Corona-Schutz beim Sport- und Musikunterricht vorsieht. Obwohl Mindestabstand und Maskentragen in den Klassenzimmern kaum einzuhalten sein werden: Die Wiederaufnahme des Unterrichts an allen fünf dafür vorgesehenen Tagen in der Schule selbst, ist für den Kultusminister unverzichtbar. Auch wenn die Digitalisierung mit Computern für alle Schulkinder und später auch alle Lehrer weiter vorangetrieben wird: „Die soziale Interaktion und der persönliche Kontakt sind durch nichts zu ersetzen.“

„Wir sind motiviert wie nie“

55 600 Erstklässler und Erstklässlerinnen werden am Montag oder Dienstag in Hessen neu eingeschult, 650 mehr als im Vorjahr. Die Zahl aller Schülerinnen und Schüler steigt sogar landesweit um rund 1500 auf nunmehr 760 500. Ihnen stehen an den alles in allem 1795 öffentlichen Schulen im Land 55 740 Lehrerstellen zur Verfügung, das sind 770 mehr als bisher. Selbst an den Grundschulen, wo bislang ein Lehrermangel herrscht, könnte Lorz zufolge damit der Unterricht abgedeckt werden –wenn auch wirklich alle Lehrkräfte in den Schulen wären.

Neue Angebote von Ganztagsbetreuung in irgendeiner Form soll an 263 hessischen Schulen hinzukommen. Und an den ersten 14 pädagogisch selbstständigen Schulen gibt es verschiedene Neuerungen wie fächer- und jahrgangsübergreifender Unterricht oder schriftliche Beurteilungen statt Noten bis Klasse 8.

In 63 Schulen beginnt – vorerst noch als Schulversuch – in den Klassen 1 bis 8 erstmals ein Islamunterricht in rein staatlicher Regie. Nach dem Aus für den türkischen Islamverband Ditib als Partner sind dafür insgesamt rund 3000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, etwa 40 mehr als im bisherigen bekenntnisorientierten Islamunterricht. Das ist bei einer zusätzlichen Jahrgangsstufe (Klasse 8) ein bescheidener Zuwachs. Doch nach Aufrufen, das staatliche Angebot zu boykottieren, ist Lorz mit der Zahl sehr zufrieden. Gehalten wird der religiös neutrale Islamunterricht meist von den bisherigen Lehrkräften.

Trotz aller Erschwernisse: „Wir sind motiviert wie nie“, beteuert der Kultusminister. Dazu gehöre freilich auch eine gewisse Flexibilität ja nach Entwicklung des Coronavirus. Wieder alle Schulen zu schließen, will er aber nach Kräften vermeiden. Auch weitere Verschärfungen bei der Maskenpflicht sind nicht geplant – das aber ohne Garantie.

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.08.2020