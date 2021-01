Corona überlagert Wahlkampf

Stuttgart.Traditionell starten die Fraktionen im baden-württembergischen Landtag mit mehrtägigen Klausursitzungen in ein neues Jahr. Die politischen Botschaften müssen sitzen, erst recht, wenn in zwei Monaten die Landtagswahl bevorsteht. Doch diesmal ist für die Abgeordneten aller Parteien Ausnahmezustand. Statt Bürgerempfang und gemütlichem Austausch am Abend nehmen die meisten Abgeordneten wegen der Kontaktbeschränkungen vom heimischen Schreibtisch aus teil. Und die Eindämmung der Corona-Pandemie drängt alle anderen Themen in den Hintergrund.

„Wir haben uns mit den Themen der Zukunft beschäftigt“, sagt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz nach dem Treffen. Da hat er den Journalisten schon ein Dutzend Fragen zur aktuellen Corona-Situation beantwortet. Nun will er endlich über den Klimawandel reden, das zentrale Wahlkampfthema der Grünen. „Das wird das Topthema der nächsten Legislaturperiode“, ist Schwarz überzeugt. Er hat die Hoffnung, dass Corona irgendwann vorbei ist, aber es treibt ihn auch die Furcht um, dass die Mutationen die Lage noch verschlimmern.

Einen politischen Aufreger haben die Grünen dann doch ins politische Schaufenster gestellt: Sie wollen Photovoltaikanlagen auf allen Neubauten vorschreiben. Das hat ihnen im letzten Jahr ihr Koalitionspartner CDU nur für Nicht-Wohngebäude zugebilligt. Ab 2022 soll das gelten. Die Christdemokraten verlangten die Schonung von Häuslebauern, um die Preise für Wohnungen nicht weiter zu treiben.

Streit um Maskenpflicht

Der nächste Koalitionskonflikt droht jetzt bei den FFP2-Masken. Die CDU-Landtagsfraktion verlangt nach bayerischem Vorbild, „die Pflicht zum Tragen eines FFP2-Atemschutzes über die bestehenden Regelungen hinaus deutlich zu erweitern“. Der auf der Klausursitzung gefasste Beschluss sieht eine Tragepflicht in allen medizinischen und vergleichbaren Einrichtungen, im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel vor. „Wir müssen sicherstellen, dass wir auch unter anhaltend schwierigen Bedingungen die wichtigsten Teile unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens am Laufen halten und gleichzeitig die dort betroffenen Menschen bestmöglich schützen können“, betonte Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Sein Grünen-Kollege ist skeptisch: „Stand jetzt würde ich keine Rechtsverpflichtung vorsehen.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke reiht sich bei den Befürwortern der Tragepflicht ein. „Das wäre eine entscheidende Voraussetzung, um den Einzelhandel baldmöglichst wieder zu öffnen“, fasste er die Debatte seiner Fraktion zusammen.

FDP und SDP nutzten die öffentliche Bühne zur Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Beide vermissen eine langfristige Strategie zur Eindämmung der Pandemie, verlangen eine bessere Organisation der Impfungen und die schnellere Auszahlung der Corona-Hilfen.

„Die SPD trägt einen Gutteil der Maßnahmen aus der Opposition heraus mit“, betonte Fraktionschef Andreas Stoch. Doch nichts sei so gut, dass es nicht zu verbessern wäre.

Die Genossen schalteten ihren Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz digital zu. Aber statt um Wahlkampf ging es auch da vorrangig um Corona-Maßnahmen. Scholz musste sich verteidigen, weil die Auszahlung der Novemberhilfen so langsam geht. Er versprach schnelle Abhilfe.

