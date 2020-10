Curevac braucht noch Zeit

Stuttgart.Wann sind in Deutschland erste Corona-Impfungen möglich? Nachdem zuletzt aus politischen Kreisen immer wieder erste Impfungen bereits Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt worden sind, sieht sich das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac noch nicht so weit.

Er glaube nicht, dass schon in diesem Jahr ein erster Impfstoff auf den Markt komme, sagte Curevac-Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas gestern in Stuttgart. Er bleibe dabei, dass ein Impfstoff seines Unternehmens vermutlich erst in der ersten Jahreshälfte 2021 die Marktreife habe. „Der gesellschaftliche Druck ist groß. Aber ich will hier keine Versprechungen machen“, so Haas weiter – und erklärte, dass die Mainzer Firma Biontech wohl schneller sei.

Zuletzt hatte diese Redaktion über Prognosen aus dem Stuttgarter Sozialministerium berichtet, laut denen schon Ende dieses Jahres mit einem Impfstoff gerechnet werde. Zudem berichtet die „Bild“-Zeitung über eine interne Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ein ähnliches Zeitfenster in Aussicht gestellt haben soll. Am Freitag erklärte jedoch ein Sprecher Spahns, man bleibe bei der bisher öffentlich geäußerten Einschätzung, einen Impfstoff werde es frühestens Anfang 2021 geben.

Zweite Teststudie läuft

Wann es Curevac gelinge, einen ersten Impfstoff zu entwickeln, hänge laut Haas vor allem auch davon ab, wie schnell die nächste Teststufe umgesetzt werden könne. An dieser sollen 30 000 Probanden aus der ganzen Welt teilnehmen. Momentan laufe aber erst noch die zweite Studie mit 690 Probanden aus Lateinamerika, wo das Coronavirus besonders stark grassiert.

Nach Biontech hatte Curevac als zweites deutsches Unternehmen eine Genehmigung für eine klinische Studie erhalten. Die Tübinger wollen mit einem mRNA-basierten Impfstoff dem Körper quasi die Bauanleitung spritzen, mit der er dann selbst gegen das Virus immun wird, indem die Bildung eines Virus-Eiweißes angeregt wird. Dies unterscheidet sich von normalen Impfungen, bei denen beispielsweise Teile des echten Krankheitserregers gespritzt werden.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der am Freitag gemeinsam mit Haas in Stuttgart eine Pressekonferenz gab, warnte mit Blick auf die Impfstoff-Diskussion vor nicht belastbaren Aussagen. „Ich werde mich an einem Wettlauf nicht beteiligen“, antwortete Kretschmann auf die Frage, wann er mit einem Corona-Impfstoff auf dem Markt rechne. Das Land sei vorbereitet und habe die Beschaffung des nötigen Impfbestecks in die Wege geleitet.

Wie bereits berichtet will das Land unter anderem Millionen Spritzen und Kanülen kaufen, um schnellstmöglich impfen zu können, sobald der Impfstoff vorliegt. Generell sollen Medizinprodukte erworben werden, mit denen Produkte von Curevac, Biontech sowie vom französischen Pharmakonzerns Sanofi verabreicht werden können. Das grün-schwarze Kabinett hat die Finanzmittel bereits freigegeben. Kretschmann sagte, das Land wolle Ende des Jahres auf die Situation vorbereitet sein, mit Impfungen starten zu können.

Bei der Einrichtung von Impfzentren, die von Spahn immer wieder thematisiert worden sind, sieht sich das Land auf einem guten Weg. „Das Land ist bereits seit geraumer Zeit in Vorbereitung zur Konzeption von Impfzentren beziehungsweise der Umsetzung einer Impfstrategie und steht hierbei in engem Austausch mit den beteiligten Akteuren. Ein konkretes Konzept zum Aufbau und dem Ablauf in Impfzentren ist in Arbeit“, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums.

Das Land sei durch das Bundesgesundheitsministerium gebeten worden, acht Standorte in Baden-Württemberg zu benennen, an die Impfstoffe geliefert werden könnten. „Diese sind bisher nicht zwingend mit der Anzahl an Impfzentren gleichzusetzen. Eine logistische Herausforderung stellt sich aufgrund der Transport- und Lageranforderungen einiger möglicher Impfstoffe, die teilweise im Ultratiefkühlbereich bei bis minus 80 Grad liegen“, so der Sprecher weiter. Dem Vernehmen nach wollen sich Spahn und die Gesundheitsminister der Länder zeitnah in einer Konferenz intensiv mit der Impfstrategie befassen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020