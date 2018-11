Cyberexperten ermitteln

Stuttgart/Mannheim.Wirtschaftsspionage, Geldwäsche, Betrug oder Hackerangriffe: Cyberkriminalität bedroht Firmen und Privatpersonen. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg mehr als 16 000 Fälle der Polizei gemeldet. Um die Strafverfolgung zu verbessern, hat Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) im Juni 2017 Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften für Cybercrime in Mannheim und in Stuttgart ins Leben gerufen.

Nach Informationen des Justizministeriums gab es bis Ende Juni 2018 in den beiden Staatsanwaltschaften zusammen 1606 Ermittlungsverfahren. Davon wurden 1459 Fälle abgeschlossen – also es kam zu einer Anklage, zu einem Strafbefehl oder zu einer Einstellung des Verfahrens. Das geht aus einer Bilanz hervor, die dieser Zeitung vorliegt. „Die erste Jahresbilanz zeigt: Die Einrichtung der Schwerpunktabteilungen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität bei den Staatsanwaltschaften in Mannheim und Stuttgart war ein notwendiger und wichtiger Schritt“, sagt Wolf dieser Zeitung.

Acht Mitarbeiter untersuchen Fälle

Die beiden hoch spezialisierten Abteilungen seien in der Lage, komplexe Ermittlungsverfahren im Bereich der Internetkriminalität zu führen. Mit 784 Fällen wurden in der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Mannheim mehr Fälle abgeschlossen als in Stuttgart, wo es 675 Fälle waren. Mannheim kümmert sich dabei um den badischen Landesteil, Stuttgart um den württembergischen. Für die beiden Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften wurden in beiden Städten eine Abteilung geschaffen mit jeweils vier Mitarbeitern, die sich nur um Cybercrime-Fälle kümmern. Dabei sind im ersten Jahr einige spektakuläre Fälle behandelt worden. So führte die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Betreiber des Underground-Economy-Forums, über das online illegal Waffen und Betäubungsmittel verkauft worden ist. Über dieses Forum hatte der damals 18-jährige Schüler David S. eine Waffe gekauft, mit der er am 22. Juli 2016 beim Amoklauf am Olympiazentrum in München neun Menschen tötete. Gegen den mutmaßlichen Betreiber des illegalen Forums wurde im Juni Anklage erhoben. Derzeit findet die Hauptverhandlung statt.

Hunderte Firmen unter Beschuss

Weiter ermitteln die beiden Staatsanwaltschaften auch im Bereich von digitalen Zahlungsmitteln im Dark-net, einem verborgenen Bereich im Internet. So seien Verfahren gegen mehrere falsche Online-Shops eingeleitet worden. Immer wieder sehen sich Unternehmen oder Behörden Hackerangriffen ausgesetzt. Auch in diesem Bereich führen die beiden Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften Ermittlungsverfahren. Alleine im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg von Firmen und Behörden knapp 300 Anzeigen wegen Hackerangriffen. So wurde unter anderem ein baden-württembergischer Fahrzeughersteller Opfer von Wirtschaftsspionage aus China.

Im Landeskriminalamt gibt es für solche Fälle eine spezielle Anlaufstelle, die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC). In diesem Jahr gingen hier bis Anfang Oktober insgesamt knapp 200 Anzeigen von Unternehmen und Behörden ein. Allerdings gehen die Sicherheitsbehörden gerade bei Firmen von einer hohen Dunkelziffer aus. So würden Fälle von Wirtschaftsspionage aus Angst vor einem Reputationsverlust von Firmen oft nicht gemeldet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018