„Da muss ich Kritik aushalten“

Anzeige

Was hätten Sie gerne anders gehabt?

Reinhart: Ich bin ein Anhänger davon, nicht alles bis ins letzte Detail zu regeln. Man muss Freiheiten offenlassen und dem freien Diskurs der Parlamentarier Raum geben. Je mehr man das einbetoniert, desto eher kann es sein, dass die Parlamentarier sagen: Moment mal, wir sind doch der Gesetzgeber und wollen weisungsunabhängig entscheiden. Dafür sind sie vom Volk gewählt. Man kann nicht mit einer Stallorder sagen: Ihr habt die nächsten vier Jahre nicht mehr groß nachzudenken. Es gibt kein imperatives Mandat. Die Weisungsunabhängigkeit des Abgeordneten ist ein hohes Gut.

Sie gelten manchen als Politiker, der gerne taktiert und sich erst festlegt, wenn klar ist, wohin die Reise geht. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung?

Reinhart: Ich finde, in der Politik muss man immer abwägen und auch schauen, wie die Positionen sind, wie das Ziel ist und wie ich es erreichen kann. Taktieren kann ja auch positiv sein. Zu schauen, was mehrheitsfähig, machbar und sachpolitisch geboten ist – das muss doch professioneller politischer Alltag sein.

War es in dieser Hinsicht im Nachhinein ein Fehler, durch die Fraktionsabstimmung zur Wahlrechtsänderung einen Konflikt in der Partei heraufzubeschwören?

Reinhart: Wir hatten in der Fraktion eine hochwertige, über vierstündige Beratung zu diesem Thema. Am Ende gab es dann den Wunsch aus den Reihen der Abgeordneten, bei 100 Prozent Zustimmung für das bestehende Wahlrecht, dieses Votum mit in die Gespräche mit dem Koalitionspartner am nächsten Tag zu nehmen. Wir haben schließlich die Gespräche nicht abgesagt.

Hat das Verhältnis zwischen CDU-Fraktion und der Landespartei darunter gelitten?

Reinhart: Das mag sein, weil auch durch die mediale Diskussion Motive in den Raum gestellt wurden, die in der hochwertigen Diskussion in der Fraktion über das Thema gar keine Rolle spielten. In der Diskussion ging es um Sach-, nicht um Machtfragen. Aber weil das überlagert wurde, hat die Sache eine Entwicklung bekommen, bei der unterstellte Motive in den Mittelpunkt gerückt wurden, die gar nicht Gegenstand der Diskussion in der Fraktion waren. Sie standen im CDU-Landesvorstand im Mittelpunkt der Kritik.

Was macht das mit Ihnen?

Reinhart: Wenn man so viele Jahrzehnte in der Politik ist wie ich, muss man von der Sache überzeugt sein und auch mal Kritik aushalten können. Ich kann nicht jeden Tag die Nase in den Wind halten und schauen, was gerade mit Beifall ankommt. Wenn mir die Fraktion ein solch starkes Votum mitgibt, ist es meine Pflicht, das zu vertreten und mit dieser Haltung in die Verhandlung gehen. Dann muss ich auch mal Kritik aushalten können.

Was schätzen Sie an Thomas Strobl?

Reinhart: Er ist mit Sicherheit jemand, der als Langstreckler Wiederaufstehqualitäten hat. Wir machen schon jahrzehntelang miteinander Politik. Er gehört zu denen, die auch nach einer Niederlage sagen: Jetzt steige ich nicht aus, sondern stehe wieder auf und arbeite weiter. Wir treffen uns jetzt regelmäßig und arbeiten zusammen für die gemeinsame Sache.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018