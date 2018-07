„Dankbarkeit kann kein Kriterium sein“

Anzeige

Hauk hatte auf die Kritik schon vor zwei Wochen mit einer Klarstellung reagiert und den Zuschlag für Ellwangen als „Dankeschön für die Bevölkerung“ bezeichnet. Gestern deutete er an, dass Ellwangen ohne die Lea leer ausgegangen wäre. Denn der Ostalbkreis habe erst vor vier Jahren in Schwäbisch Gmünd eine Landesgartenschau gehabt, und komme 2019 mit einer kleinen Gartenschau ein weiteres Mal zum Zug. „Im Zweifelsfall entscheidet man sich in so einem Fall für eine Region, in der noch gar keine Gartenschau war“, sagte er.

Anfang Juli hatte die Regierung drei Landesgartenschauen vergeben: Nach Ellwangen sind Rottweil 2028 und Ulm 2030 Ausrichter und bekommen einen Zuschuss von fünf Millionen Euro für Planung und Realisierung. Acht Städte hatten sich insgesamt beworben. Die Vergabe nach Ulm hatte Hauk auch mit dem Hinweis begründet, die Stadt habe sich bei der Bahntrasse Stuttgart – Ulm „als sehr kooperativ erwiesen“.

Bullinger erinnerte daran, dass Bad Mergentheim im Wettbewerb um eine Landesgartenschau schon 2009 gegen Öhringen unterlegen war. Auch damals habe es Ärger gegeben, weil Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) mit der Entscheidung seinem Parteifreund Jochen Kübler zu dessen Abschied als Oberbürgermeister ein Geschenk habe machen wollen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018