Darmstadt: Grüner Pfeil für Radfahrer

Darmstadt.Der Radverkehr in Darmstadt könnte künftig schneller als bisher vorankommen. Seit gestern testet die Stadt einen Grünen Pfeil zum Rechtsabbiegen nur für Radfahrer. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sagte bei der Präsentation der neuen Schilder, das Konzept könne den Radverkehr attraktiver machen. Vergleichbar mit dem grünen Pfeil für Autofahrer wird Radfahrern in der südhessischen Stadt nun an drei ausgewählten Kreuzungen das Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel gestattet.

Bundesweit in neun Kommunen

Bundesweit wird dieses Prinzip in neun Kommunen getestet. Darmstadt ist die einzige Stadt in Hessen, die an dem Projekt teilnimmt, wie die Bundesanstalt für Straßenwesen mitteilte. Der Stadt zufolge werden in Darmstadt 17 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt - mehr als der Durchschnitt deutscher Großstädte.

Ausschlaggebend für die in Darmstadt ausgewählten Kreuzungen seien nicht nur die passenden Verkehrssituationen gewesen. Auch die Möglichkeit, das jeweilige Geschehen durch Videoaufzeichnungen auszuwerten, galt aus Sicht der Stadt als wichtiges Kriterium. Dazu sollen voraussichtlich im Mai für einige Tage Kameras auf den Ampelmasten installiert werden. Gesichter der Radfahrer sollen bei den Aufnahmen nicht zu erkennen sein. Die Studie läuft maximal ein Jahr. 2020 könnte der Grüne Pfeil für Radfahrer womöglich dauerhaft in der Straßenverkehrsordnung seinen Platz finden. lhe

