Darmstadt hat jetzt „Heiner“-Ampeln

Darmstadt.Das Heinerfest in Darmstadt fällt wegen der Corona-Krise zwar aus, doch immerhin gibt es seit Donnerstag Ampeln mit dem Maskottchen „Heiner“. An Fußgängerampeln in der Innenstadt wurden eine „Heiner“-Figur und eine „Heinerin“ montiert. „Während der kleine Heinerbub mit Ballonmütze in Rot die Fußgänger zum Stehen auffordert, flitzt seine kleine, lustig bezopfte Schwester in Grün über die Straße“, teilte die Stadt mit. Der „Heiner“ gilt als Inbegriff des echten Darmstädters, der auch den Dialekt sprechen kann. Die Figuren stammen aus der Feder des Grafik-Professors Helmut Lortz. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.04.2020