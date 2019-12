Darmstadt ist Zentrum der Cybersicherheit

Darmstadt.Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat im Zuge der Digitalisierung vor Sicherheitslücken gewarnt. „Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, die Lage ist ernst“, sagte die CDU-Ministerin am Mittwoch in Darmstadt bei der Eröffnung des neuen Cybersicherheitszentrums „Athene“. Digitale Sicherheit müsse von Anfang an konsequent mitgedacht und auch gelebt werden. Das Zentrum ist eine nationale Forschungseinrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft, der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt. Gefördert wird es vom Bund und vom Land mit 12,5 Millionen Euro. Diese Förderung soll bis 2026 stetig auf dann 37 Millionen Euro steigen. Das seit Anfang des Jahres existierende Zentrum bekommt jetzt den neuen Namen „Athene“ und hieß vorher „Crisp“. lhe (Bild: dpa)

