Das Fahrrad erobert die Großstädte

Anzeige

Für das Ruhrgebiet wird positiv der Radschnellweg RS1 vermerkt, der in den kommenden Jahren auf eine Länge von mehr als 100 Kilometern ausgebaut werden soll. „Welthauptstadt des Fahrrads“ ist jedoch das niederländische Groningen. In dem in vier Sektoren unterteilten Zentrum der 200 000-Einwohner-Stadt wird es Autofahrern unmöglich gemacht, von einem Sektor in den anderen zu fahren. Sie müssen über eine Ringstraße ausweichen, während Radfahrer und Fußgänger freie Bahn haben.

72 Millionen in Deutschland

Mehr als 60 Prozent aller Fahrten werden in der Universitätsstadt mit dem Rad zurückgelegt. Insgesamt sind es in den radbegeisterten Niederlanden – auch begünstigt durch die Topographie – 27 Prozent. Dänemark kommt auf 18 Prozent. In Deutschland werden nur elf Prozent der Fahrten mit dem Rad erledigt, Spitzenreiter ist die Unistadt Münster mit 38 Prozent.

Überall macht das Rad jedoch Boden gut – sogar in den USA als dem Autoland par excellence. In New York wurden allein bis 2013 rund 650 Kilometer neue Radwege gebaut –die Straßen wurden verändert, um Radfahrer zu schützen. Auch numerisch sind Räder inzwischen dem Auto weit überlegen. In Deutschland gibt es rund 72 Millionen Räder – rund 80 Prozent aller Menschen haben eines, wie eine Statistik in der Ausstellung belegt. Dagegen gibt es nur rund 47 Millionen Pkws.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.04.2018