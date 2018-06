Das Grauen hinter den Zeilen

Anzeige

Der ITS e-Guide hilft sie zu entschlüsseln. Er ist auf eguide.its-arolsen.org in Englisch und Deutsch frei verfügbar. Das Programm zeigt Originaldokumente, erläutert ihre Funktion in den Konzentrationslagern und gibt Hintergrundinfos. Oft reicht ein Mausklick für mehr.

Acht Millionen abrufbar

Auch in Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen soll das Programm eingesetzt werden. Zwar konnten Schüler und Lehrer bereits mit KZ-Dokumenten arbeiten, doch gab es viele Verständnisprobleme. „Die Dokumente erklären nicht, sondern werfen viele Fragen auf“, sagte Steffen Jost vom Studienzentrum Max Mannheimer Haus in Dachau. Ein Abkürzungsverzeichnis mit 362 Seiten habe da eher überfordert, statt geholfen.

Aber auch an Hinterbliebene von KZ-Opfern richtet sich der e-Guide. Sie können nun besser die Dokumente verstehen und den Weg ihrer Verwandten nachvollziehen. „Wir versetzen Menschen in die Lage, sich selbst Biografien zu erschließen“, sagt Forschungsleiter Borggräfe. Obwohl dabei auch grausige Details zum Vorschein kommen, habe der Umgang mit den echten Dokumenten einen hohen emotionalen Wert für Hinterbliebene. Ab Januar wird beginnt der ITS die acht Millionen KZ-Dokumente digital abrufbar zu machen. Auch der e-Guide der Einrichtung, die vom Bund finanziert wird, soll weiter wachsen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.06.2018