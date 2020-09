„Das Hauptrisiko liegt im nächsten Jahr“

Wiesbaden.Die Corona-Pandemie hat die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Hessen merklich verschlechtert. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei bisher deutlich niedriger als im vergangenen Jahr, erklärten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin, am Donnerstag in Wiesbaden. Dies geht nach Angaben einer Ministeriumssprecherin aus den Rückmeldungen der Kammern hervor.

Nicht nur die Unternehmen würden weniger Ausbildungsstellen ausschreiben. Auch viele junge Menschen seien verunsichert und würden sich seltener als noch im vergangenen Jahr für eine Ausbildung entscheiden, erklärte Martin. Durch die Corona-Krise hätten sich die Entscheidungsprozesse merklich verzögert. Viele junge Menschen blieben daher womöglich länger auf einer Schule.

Der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr ist nach den Worten von Martin dennoch mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Viele Verträge seien schon vor der Krise in trockenen Tüchern gewesen. „Das Hauptrisiko wird im nächsten Jahr liegen“, prognostizierte der Agentur-Chef. Dann könne sich die derzeitige Zurückhaltung der Betriebe beim Melden freier Ausbildungsplätze zeigen.

Berufsabschluss wichtig

Die duale Berufsausbildung gehe aber trotz der Corona-Pandemie weiter, betonte Martin. „Wir werden auch in diesem Jahr jedem Jugendlichen ein Angebot unterbreiten und alles dafür tun, damit es nicht zu einer Generation-Corona kommt.“

Wie wichtig eine berufliche Qualifikation ist, zeigten die aktuellen Zugänge in Arbeitslosigkeit, betonte Al-Wazir. Mehr als die Hälfte des coronabedingten Anstiegs gehe auf Arbeitslose ohne Berufsabschluss zurück. „Es gibt keine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit als eine Berufsausbildung.“ Martin erläuterte: „Geringqualifizierte werden eher arbeitslos und finden in Krisenzeiten noch schwerer in den Arbeitsmarkt zurück.“

Al-Wazir kündigte ein neues Programm für Ausbildungsverbünde kleiner und mittlerer Unternehmen an, um dort Stellen für derzeit noch unversorgte Bewerberinnen und Bewerber zu schaffen.

Dass die Arbeitslosenzahlen immer noch unter den Werten der Finanzkrise lägen, sei auch eine Auswirkung des Kurzarbeitergeldes. Von März bis August seien bei den hessischen Arbeitsagenturen Kurzarbeit-Anzeigen für knapp 912 000 Männer und Frauen eingegangen. Im Mai sei für etwa 517 000 Menschen in 40 000 hessischen Betrieben Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden. lhe

