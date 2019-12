Das Internet erobert die Klassenzimmer

Wiesbaden.Das Land Hessen macht ernst mit der Umsetzung des Digitalpakts Schule. Rund 500 Millionen Euro stehen in den nächsten fünf Jahren landesweit bereit, um den Anschluss sowohl der öffentlichen als auch der privaten Schulen ans Internetzeitalter zu sichern. Das heißt aber keineswegs, dass die Schüler künftig nur noch mit Hilfe des Computers lernen sollen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) betont. Zu dem Konzept gehört ausdrücklich auch die Stärkung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrern, also ein durchaus kritischer Umgang mit der Datenflut.

Am Montag trafen sich die Vertreter der rund 200 Schulträger im Wiesbadener Finanzministerium, um von Lorz, Digitalministerin Kristina Sinemus und Finanzstaatssekretär Martin Worms (beide parteilos) die Informationen zu den Förderrichtlinien zu bekommen, so dass sie dann die erforderlichen Anträge stellen können.

Hessen steuert viel Geld zu

Das Gros des Geldes stammt mit 372 Millionen Euro vom Bund. Es ist der auf Hessen entfallende Anteil der insgesamt fünf Milliarden, die die Bundesregierung bei dem mit den Ländern geschlossenen Pakt Digitale Schule zugesagt hat. Die Landesregierung stockt die Mittel noch um 25 Prozent auf, so dass die halbe Milliarde Euro fast komplett wird (496 Millionen). Nach den Vorgaben des Bundes hätte das Land nur zehn Prozent drauflegen müssen. Worms betonte, kein anderes Bundesland stelle so viel Geld zusätzlich zur Verfügung. Genau sind das rund 124 Millionen Euro, von denen sich das Land aber die Hälfte bei den Schulträgern holt. Das sind bei den öffentlichen Schulen die Städte und Landkreise, aber auch private Schulen werden zu den gleichen Bedingungen in den Digitalpakt einbezogen.

All diese Schulträger erfuhren bei der Versammlung, was sie zu tun haben, um an das Geld zu kommen: Sie müssen ein Konzept erstellen und mit diesem die 25 Prozent Eigenanteil von Land und Schulträgern als Kredit bei der staatlichen WI-Bank beantragen. Tilgung und Zinsen der Hälfte davon übernimmt das Land. Förderfähig sind Investitionen in die digitale Infrastruktur wie WLAN, Verbesserung der digitalen Vernetzung sowie Aufbau und Weiterentwicklung einer Lernplattform.

Lorz, Sinemus und Worms wissen aber, dass die einzelnen Schulen unterschiedlich weit in Sachen Digitalisierung sind. Da gibt es welche, die schon fleißig mit den Schülern am PC unterwegs sind und welche, die noch weitgehend mit Kreide und Tafel arbeiten und erst mit der digitalen Aufbauarbeit beginnen müssen.

Der Kultusminister hat aber nach eigenen Angaben bewusst keine für alle verbindlichen Vorgaben gemacht, wer oder was nun Priorität hat. Die Gelder werden quasi mit der Gießkanne, also je nach Schülerzahl, an die Träger verteilt. So erhält Oestrich-Winkel im Rheingau nur 34 968 Euro, Hessens größte Stadt Frankfurt dagegen mehr als 49 Millionen aus dem Digitalgeldtopf.

Lehrer werden fortgebildet

Lorz vertraut darauf, dass Kommunen und staatlich Schulämter, eine sinnvolle Aufteilung der Mittel an die Schulen vornehmen werden. Keine bei der Digitalisierung schon weit gediehene Schule soll an der Weiterentwicklung gehindert werden und keine mit Nachholbedarf hinten herunterfallen. Laut Sinemus werden bis zum Jahresende von den rund 2000 Schulen in Hessen 816 gigabitfähig ans Netz angeschlossen sein. Der Rest soll bis 2022 folgen.

Kultusminister Lorz versucht, Ängste über zu viel Computer im Unterricht zu zerstreuen: Die digitalen Lehr- und Lernformen sollten den Unterricht bereichern, nicht bestimmen. WLAN und Präsentationstechnik müssten zu den pädagogischen Konzepten passen. Und die Fortbildung der Lehrer werde für die neue Aufgabe verstärkt. Geplant ist auch eine zentrale Servicestelle für verantwortungsvolle Mediennutzung. Dort können Schüler zum Beispiel Fragen zu Fake News stellen.

