Fristverlängerung verlangt

Der Bildungsexperte Brugger sagte dazu: „Wir freuen uns über die Förderung, aber das kann nur der Anfang sein.“ Mittel für die Sanierung müssten jedes Jahr fließen. Die Kommunen bräuchten überdies mehr Zeit für die Abwicklung der Projekte. Die Vorgabe des Bundes und des Landes, die Maßnahmen müssten im Jahr 2022 abgeschlossen sein, sei völlig unrealistisch, auch wenn Baden-Württemberg mit anderen Ländern bereits eine Fristverlängerung um zwei Jahre erreicht habe.

Auch Mannheim modernisiert

Mehr Zeit fürs Planen und Bauen sei auch deshalb wichtig, weil Handwerksbetriebe mit freien Kapazitäten rar seien, sagte Brugger weiter. Enge Fristen heizten den Markt für Bauleistungen unnötig weiter an.

Das Bundesprogramm für finanzschwache Kommunen von 251 Millionen Euro ist im Südwesten bereits ausgeschöpft. 269 Anträge wurden bewilligt, 21 nicht. Bei der ersten Tranche der Landesförderung waren 36 Anträge erfolglos. Die leer ausgegangenen Schulträger mit ihren Anträgen auf insgesamt 49 Millionen Euro können in der zweiten Förderrunde noch von einem mit 166 Millionen gut gefüllten Landestopf profitieren, wie Brugger erläuterte. Wenn sich das Steueraufkommen erhöhe, dann werde dieser Betrag mitwachsen – bestenfalls auf 270 Millionen Euro.

Die Mitglieder seines Verbandes rief er auf, den tatsächlichen kommunalen Bedarf bei der Schulbausanierung durch Förderanträge bis zum Ende der Frist am 31. Dezember 2018 zu dokumentieren. Damit lasse sich auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2019 die Forderung nach einer verstetigten Sanierungsförderung untermauern.

Wie tief Kommunen in die Tasche greifen müssen, um ihre Schulen zu modernisieren, zeigt das Beispiel Mannheim. Die Stadt will in den nächsten vier Jahren insgesamt 124 Millionen Euro in ihre 83 Schulen investieren – in Brandschutz, den Ausbau von Ganztagsschulen oder in Generalsanierungen. Davon sollen bis zu 20 Millionen Euro aus Zuschüssen von Bund und Land kommen, sagt die Mannheimer Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb.

Von 18 Bauprojekten waren 15 förderfähig nach den Kriterien des Bundes. Acht dieser 15 beantragten Maßnahmen wurden nach weiteren Angaben der Stadt bewilligt. Schwerpunkte liegen dabei bei Generalsanierungen und dem Brandschutz. In ihn wird beispielsweise im Ludwig-Frank-Gymnasium und den Heinrich-Lanz-Schulen in der Neckarstadt-Ost investiert. Die übrigen Anträge wurden in die Landesförderung überführt, über sie wird noch entschieden. (mit bhr)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018