Das Klassenzimmer als Zoo

Weilburg.In der Heinrich-von-Gagern-Schule im Taunusstädtchen Weilburg wird ein großer Raum von einem kunterbunten Zoo bevölkert. In den Terrarien leben unter anderem die Echsen „Kuno“ und „Zicke“, Kornnatter „Bob“ mit seinem Gefährten „Checker“ und die Rennmäuse „Mausi“ und „Cherry“. Mitten drin steht eine große Couch –Treffpunkt der „Zoo-AG-Kinder“ rund um Annette Nies-Werding. Die Biologie-Lehrerin hat die Gruppe vor vielen Jahren in der Haupt- und Realschule ins Leben gerufen – mit klarem pädagogischen und sozialen Konzept.

„Ich hatte beobachtet, dass viele Kinder keine Haustiere halten können und den Bezug zu Tieren und Pflanzen verlieren“, erzählt sie. Aber: „Ich schätze nur, was ich kenne.“ Inzwischen ist der Zoo fest in der Schule verankert. Jedes Tier wird an den Schultagen während der Pausen von einem Patenkind versorgt. Dreimal die Woche ist der Zoo für alle geöffnet. „Diese Patenschaften sind beispielsweise für unsere Fünftklässler wichtig“, erzählt Nies-Werding. Die Tiere schafften einen Bezugspunkt in der Schule. „Manche Kinder mit Schulangst überwinden sich, kommen morgens her – weil sie ja Kuno füttern müssen.“ Auch Jungen und Mädchen, „die gerne mal in der Menge untergehen“, finden im Schul-Zoo einen geschützten Bereich mit tierlieben Gleichgesinnten.

Hilfe von Verein und Eltern

Schräg über dem Becken für Schildkröte „Emma“ und mehrere Goldfische hängen kleine Plakate an der Wand, auf denen die Kinder ausdrücken, was ihnen die Tiere bedeuten. Auf einem steht: „Der Schulzoo ist mein Leben und ein Zufluchtsort und ein zweites Zuhause“, auf einem anderen „Das meiste Leben dieser Schule steckt im Schulzoo“.