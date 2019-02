Das Land braucht neue Schöffen

Stuttgart.Tausende Schöffen sind an den Gerichten in Baden-Württemberg tätig. Derzeit sucht das Land wieder Ehrenamtliche, die in der nächsten Amtsperiode von 2019 bis 2023 als Laienrichter arbeiten. Doch was kommt auf sie zu?

Welche Aufgabe haben Schöffen?

Durch die Schöffen wird das Volk an Gerichtsverfahren beteiligt. Schließlich wird jedes Urteil „im Namen des Volkes“

...