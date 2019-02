„Das Machbare ausloten“

STuttgart.Die Ankündigung in der Mittwochausgabe dieser Zeitung von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), im Südwesten seien bis 2030 insgesamt 10 600 Lehrerstellen zusätzlich nötig, um den Bedarf im nächsten Jahrzehnt zu decken, sorgt für kontroverse Diskussionen in der Landespolitik. „Im Kultusbereich sind 86 Prozent der Ausgaben Personalkosten. Trotzdem müssen wir immer versuchen, das Machbare bis an die Grenzen auszuloten“, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart zu den Plänen Eisenmanns.

Stelle kostet 60 000 Euro

Beim grünen Koalitionspartner unterstützt Bildungsexpertin Sandra Boser das Vorhaben. „Es ist gut, dass wir die Bedarfsplanung auf eine solide Basis stellen und fortlaufend aktualisieren, um auf Veränderungen in Zukunft flexibel reagieren zu können“, so Boser. Sie mahnt jedoch, bei der aktuellen Bedarfsplanung müsse das geringe Lehrkräfteangebot berücksichtigt werden. „Deshalb muss der Schwerpunkt zunächst darauf liegen, wie wir die offenen Stellen besetzen und die Unterrichtsversorgung sicherstellen.“

Diskutiert wird in Koalitionskreisen die Kostenfrage, zu der sich Eisenmann zunächst nicht geäußert hatte. Rechne man mit 60 000 Euro Kosten pro Jahr für eine Lehrerstelle, beliefen sich die Zusatzkosten im Endausbau auf jährlich mehr als 630 Millionen Euro. Die Opposition drängt hingegen auf die schnelle Umsetzung der zusätzlichen Stellen. „Spätestens jetzt ist die aktuelle grün-schwarze Landesregierung gut beraten, für den errechneten Mehrbedarf von 10 600 Stellen vorzusorgen“, sagt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Bei der Lehrergewinnung müsse man die Akzente neu setzen. „Schließlich nützt es wenig, neue Stellen zu schaffen, die anschließend nicht besetzt werden können“, erklärt Rülke.

SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei fordert ebenfalls mehr Tempo. Einzelne Lücken könnten schnell geschlossen werden. „Die Krankheitsreserve kann schon heute aufgestockt, die Lehrkräfte für die Sprachförderung können jetzt entfristet und die Entlassung über die Sommerferien kann unverzüglich gestoppt werden“, sagt Fulst-Blei. Eisenmann verwies bei ihrer Planung unter anderem auf die höheren Schülerzahlen, die zu erwartenden Lehrer-Pensionierungen, die längere Studiendauer. Weiter eingeflossen seien Themen wie die Krankheitsreserve, die höhere Teilzeitquote, die Zahl der Studienabbrecher, der Ausbau des Ethikunterrichts und der Ganztagsschule sowie Defizite in beruflichen Schulen oder auch bei der Sonderpädagogik.

Laut Eisenmann haben die Modellrechnungen ihres Hauses zudem ergeben, dass für das Lehramt Sonderpädagogik und bei den Grundschullehrern weiter ein Bewerbermangel herrsche. Bis für diese beiden Bereiche die bereits umgesetzten Erhöhungen der Studienanfängerplätze wirkten, dauere es noch, so die CDU-Politikerin.

Gewerkschaft erfreut

Die 10 600 neuen Lehrerstellen setzen sich aus zwei Kalkulationen zusammen. Wegen steigender Schülerzahlen rechnet Eisenmann mit 5800 neuen Stellen, als Folge von bildungspolitischen Reformen mit rund 4800 zusätzlich. Der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßt die Schaffung von 10 600 zusätzlichen Lehrerstellen bis 2030. Laut dem Südwest-Berufsschullehrerverband ist es jedoch unmöglich, alle benötigen Stellen zeitnah zu schaffen. Der Vorsitzende Herbert Huber sagt: „Es besteht die Gefahr, dass die beruflichen Schulen auch in Zukunft Mangelverwaltung betreiben müssen.“

