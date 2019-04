„Das Signal ist angekommen“

Darmstadt.In der Sache bleibt er hart. Schule schwänzen geht nicht, ist gegen die Regeln. Im Detail zeigt er aber Verständnis und Sympathie. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat sich gestern in der Aula des Ludwig-Georgs-Gymnasiums in Darmstadt erstmals seit Beginn der Proteste „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) für einen radikalen Wandel in der Klimapolitik Fragen von Schülern gestellt. Die Themen: Klimawandel, Proteste und das Fernbleiben vom Unterricht.

Während in manchen Städten gestern wieder junge Leute für einen Wandel in der Klimapolitik auf die Straße gegangen sind, hat sich auch der Politiker einen Freitag ausgesucht. Für den Termin fällt aber kein Unterricht aus. Er hat seinen Besuch an den Start der Osterferien gelegt.

„Würden Sie zu den Demos gehen?“, fragt ein Schüler. „Ich hätte es vielleicht einmal gemacht, aber nicht jede Woche“, antwortet Lorz den etwa 200 Schülern. Eine Großveranstaltung aussuchen, um ein Zeichen zu setzen – ja. Was nicht gehe, sei jeden Freitag auf eine Demo zu gehen.

„Wir wollen ja eigentlich alle keinen Unterricht verpassen“, sagt ein Schüler. Was wolle er den machen, damit die Demos überflüssig werden, wird der Minister gefragt.

Den „kalkulierten Regelbruch“ verstehe er, sagt Lorz. „Ich glaube dieses Signal ist angekommen.“ Doch jetzt sei Aufmerksamkeit da. Man müsse nicht mehr jeden Freitag auf die Straße gehen, ist Lorz sich sicher.

In den vergangenen Wochen demonstrierten auf der ganzen Welt Zehntausende Jugendliche während der Schulzeit. Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßten die Schülerproteste.

Der Unterrichtsausfall ist für Lorz nicht mehr nötig, das Zeichen sei gesetzt. Regeln müssten eingehalten werden. „Ich kann Sie ja nicht einfach entschuldigen“, sagt er. Schon im Landtag hatte Lorz klargestellt, dass das Demonstrationsrecht nicht von der Schulpflicht entbindet.

Lorz beantwort gut gelaunt die Fragen, daran konnte ihn auch ein lautstarker Protest auf dem Schulhof nicht hindern – auch der außerhalb der Unterrichtszeit. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019