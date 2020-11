Das stille Leiden der Heimbewohner

Von Göran Gehlen

Kassel. Lockdown, Lockerung und Teil-Lockdown - Birgit Inerle hat als Altenheim-Seelsorgerin alle Phasen der Corona-Pandemie mitgemacht. Die 56-Jährige ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck in Kassel. Sie weiß, was Heimbewohner bewegt und was ein Lockdown für diese bedeutet: „Da ist der Lebensraum, der eh so eingeschränkt ist, noch eingeschränkter.“ Menschen in stationärer Pflege leiden unterschiedlich: „Wir haben fitte Bewohner. Für diese Menschen war der erste Lockdown wirklich unerträglich, das hatte schon Gefängnis-Charakter.“

Für andere sei die Situation angenehmer gewesen, erzählt Inerle. Wer nie Besuch bekomme, für den sei es leichter, wenn alle in der gleichen Situation seien. Am meisten Sorgen habe sie sich damals um die Demenzkranken gemacht, sagt die Seelsorgerin. Diese hätten gespürt, dass etwas nicht stimmt, es kognitiv aber nicht einordnen können. Für alle Heimbewohner gelte: „Sie sehnen sich nach absoluter Normalität.“ Diese Normalität kehrte im Sommer in Teilen zurück. Doch steigende Corona-Zahlen drehen in vielen Heimen die Uhr zurück.

Für Bewohner und Angehörige ist die Situation unübersichtlich - auch mit Blick auf Weihnachten: Wie wird in Einrichtungen gefeiert? Wer darf kommen? Wer darf gehen? Fast jedes Heim hat eigene Regeln - und einige schießen laut Bundesinteressengemeinschaft für alte und pflegebetroffene Menschen (Biva) übers Ziel hinaus: „Ich kann mir vorstellen, dass es viele Einrichtungen gibt, die ein vernünftiges Besuchskonzept haben, aber die Masse an Beratungen zeigt, dass es auch sehr viele Einrichtungen gibt, wo es nicht läuft“, sagt Anwalt Markus Sutorius von der Biva-Rechtsberatung.

In einer Online-Befragung - auch mit Beteiligung aus Hessen - berichten Angehörige der Biva von den Besuchsbeschränkungen. Darunter sind Schilderungen von sozialer Isolation und Überwachung. Bewohner dürften Heime nicht verlassen. Besuchszeiten und -begrenzungen würden Besuche von Berufstätigen oder Auswärtigen quasi ausschließen. Pflege finde kaum statt. Angehörige würden abgewimmelt.

Es sei klar, dass bei einem Infektionsgeschehen Maßnahmen verhängt werden müssten, sagt Sutorius. „Das ist aber nicht Sache der Heime, sondern das müssen die Gesundheitsämter machen - es sei denn die Corona-Verordnung des Landes sieht etwas anderes vor, was aber meist nicht der Fall ist.“ Laut Biva kann Hausrecht niemals Grundlage für freiheitsentziehende Maßnahmen sein. Zudem gelte immer: „Maßnahmen müssen notwendig und angemessen sein.“

Die Heime stehen unter Druck. Michael Schmidt von der Awo Nordhessen leitet den Arbeitskreis Pflege, Gesundheit und Senioren der Liga der freien Wohlfahrtspflege Hessen: „Es muss immer zwischen den Schutzbedürfnissen der Bewohner und dem Bedarf nach Kontakten abgewogen werden“, erklärt er. Einig sind Biva und Liga, dass es einen Rahmen für Besuchkonzepte gibt - in Form der Corona-Landesverordnung: „Alle Bewohner haben das Recht, die Einrichtung zu verlassen - sofern keine Quarantäne angeordnet wurde“, sagt Schmidt. Man bitte die Bewohner, vorsichtig zu sein. Das gelte auch mit Blick auf Weihnachten und dem Wunsch, mit der Familie zu feiern. lhe

