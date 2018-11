„Das trifft mich persönlich“

Mannheim.Er wollte unbedingt hin, ins Johanneum im saarländischen Homburg, ein von den Herz-Jesu-Missionaren gegründetes Gymnasium mit Internat. Die ersten drei Jahre, erzählt Bernd Held, seien auch schöne Jahre gewesen. Doch dann kam eines Nachts der Präfekt seiner Internatsgruppe. „Der ging regelmäßig abends durch die Zimmer und setzte sich zu einem ans Bett.“ Irgendwann kam auch Bernd Held an die Reihe. „Sobald wir hörten, dass die Tür aufging, haben wir versucht, uns schlafend zu stellen.“

Doch der katholische Geistliche fand seine Opfer, jahrelang, jahrzehntelang. Erst 2010 kam der sexuelle Missbrauch durch die Patres ans Licht. Held muss sich seitdem in psychiatrische Behandlung begeben – zu belastend, zu schwer zu ertragen sind die Erinnerungen. Warum er damals nichts gesagt habe, will Florian Weber wissen, Moderator des SWR-Bürgertalks „mal ehrlich...“. Die Fernsehsendung wird einmal im Monat in der Mannheimer Feuerwache aufgezeichnet; Thema jetzt war der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. „Ich konnte mir gar kein rechtes Bild machen, was da passiert“, sagte Held, erst Jahre später sei klar geworden, dass er Opfer eines Verbrechens geworden sei.

Laut der vor wenigen Wochen vorgelegten Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz zum Ausmaß des Skandals in Auftrag gegeben hatte, gab es zwischen 1946 und 2014 in Deutschland 3677 Betroffene sexueller Übergriffe durch katholische Geistliche. Tatsächlich liegen die Opferzahlen aber wohl höher. „Das Dunkelfeld ist erheblich, ohne Zweifel“, sagte Harald Dreßing vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, der das Forschungskonsortium der Missbrauchs-Studie koordiniert hat und neben Held einer der Gäste der SWR-Sendung war. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es kaum möglich sein werde, die genauen Zahlen zu ermitteln. Wichtig sei, dass es überhaupt Zahlen gebe und nun die Strukturen ins Auge gefasst werden könnten, um künftigen Missbrauch zu verhindern. „Die Studie ist keine Aufarbeitung, die muss jetzt erfolgen.“

Einer, der für die Aufarbeitung zuständig ist und ebenfalls zum Bürgertalk geladen war, ist der Limburger Bischof Georg Bätzing. „Das trifft mich persönlich“, sagte er an Held gerichtet und forderte Opfer auf, bei der Aufklärung zu helfen. „Sprechen Sie mit uns, erzählen Sie uns Ihre Geschichte, wir wollen Sie kennen.“

Neben dem Missbrauch von Menschen erschüttere ihn der Vertrauensmissbrauch – denn die Kirche sage immer: „Ihr könnt uns Kinder und Jugendliche anvertrauen.“ Bätzing versprach, sich intensiv mit den Empfehlungen der Studie zum Umgang auseinanderzusetzen. Er warnte aber, dass dies „keine Frage von Wochen“, sondern ein langwieriger Prozess sein werde. Der Vertrauensverlust, den die katholische Kirche durch den Missbrauchsskandal erlitten hat, ist groß. Laut einer aktuellen SWR-Erhebung sind 84 Prozent der Meinung, dass die Kirche noch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen hat.

