Das will Grün-Schwarz ändern

Stuttgart.Mit der Erneuerung der Landesbauordnung plant die grün-schwarze Landesregierung, das Bauen im Südwesten wieder attraktiver zu machen. Nachdem sich Grüne und CDU nach monatelangem Streit auf eine Reform geeinigt haben, will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diese nun am heutigen Dienstag zusammen mit seiner Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach der Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts offiziell vorstellen. Ein Überblick über die Neuerung:

Finanzielle Entlastungen: Laut der Kabinettsvorlage, die dieser Zeitung bereits vorliegt, kalkuliert die Landesregierung durch die Wohnungsbaureform mit einer Millionen-Entlastung pro Jahr in knapp dreistelliger Höhe. „Der Gesetzentwurf führt zu kostenmäßigen Einsparungen von insgesamt rund 98,6 Millionen Euro jährlich“, schreibt Hoffmeister-Kraut in dem Papier. Auf die Bürger entfallen demnach davon etwa 33,34 Millionen Euro, auf die Wirtschaft etwa 61,7 Millionen und auf die öffentliche Verwaltung etwa 3,6 Millionen. Hoffmeister-Krauts Kalkulation basiert demnach auf Berechnungen des Normenkontrollrats. Das Gremium wurde im Januar 2018 von der Landesregierung eingerichtet und soll diese bei den Folgekosten von neuen Gesetzen und Rechtsverordnungen beraten. Der Normenkontrollrat besteht dabei aus sechs unabhängigen Experten.

Digitalisierungsprozess: Den größten Einspareffekt für Bürger sieht der Normenkontrollrat durch die Digitalisierung von Baugenehmigungsverfahren. Künftig sollen Schriftformerfordernisse, also persönlich unterzeichnete Schreiben im Baurechtsverfahren, weitestgehend aufgehoben und digital ersetzt werden. Diese Entbürokratisierung soll die Bürger im Südwesten jährlich um 15,8 Millionen Euro entlasten.

Streichung von Trocknerflächen: Die Wirtschaft – und damit sind unter anderem Wohnungsbaugesellschaften gemeint – soll durch die Streichung der vorgegebenen Flächen zum Wäschetrocknen am stärksten entlastet werden. In der Kabinettsvorlage geht das Gremium hier von einem Einsparbetrag in Höhe von 45,4 Millionen Euro pro Jahr aus. Hintergrund ist, dass die grün-schwarze Koalition sich darauf verständigte, die Pflicht in der Landesbauordnung zu streichen, dass bei Gebäuden von mehr als zwei Wohnungen Flächen zum Wäschetrocknen für die Bewohner zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Maßnahme soll übrigens auch zur größten jährlichen Einsparung in der Verwaltung führen. Hier liegt der Betrag bei etwa 1,4 Millionen Euro.

Vereinfachte Vorschriften: Insgesamt will die Landesregierung mit der Erneuerung der Landesbauordnung den Wohnungsbau im Südwesten wieder ankurbeln. Baurechtliche Vorschriften sollen demnach vereinfacht sowie digitalisiert werden, und die Nachhaltigkeit im Baurecht soll erhöht werden. Nach zähen Verhandlungen konnten sich Grüne und CDU dahingehend zuletzt dann doch noch auf ein Maßnahmenpaket einigen.

Bedarfsorientierte Stellplätze: Exemplarisch für den Streit war die Frage, wie viele Fahrradstellplätze bei Neubauten vorgegeben sind. Bislang müssen zwei Stellplätze pro Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Die CDU lief dagegen Sturm. Jetzt hat sich die Koalition auf ein bedarfsorientiertes Modell verständigt. Das heißt, die Baurechtsbehörde entscheidet vor Ort darüber, wie viele Stellplätze im Einzelfall eingerichtet werden müssen.

Ladestationen für Fahrzeuge: Auch die Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge war umstritten. Jetzt sollen in neuen Wohngebäuden Leerrohre eingebaut werden, damit problemlos Ladesäulen nachgerüstet werden können. So soll beim Bau von Firmengaragen pro zehn Stellplätze eine Ladesäule installiert werden.

Nachdem das Kabinett die Bauordnung am Montag verabschiedet hat, soll das Gesetz Ende Juni in den Landtag eingebracht werden.

