Datenschützer rügt Bodycam-Einsatz

Stuttgart.Es sind 143 Seiten, die es in sich haben: Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink hat gestern in Stuttgart seinen Bericht für das Jahr 2019 vorgestellt. Und dabei nimmt er auch die Politik der grün-schwarzen Landesregierung ins Visier. So habe es zum Beispiel beim Einsatz von Körperkameras – den sogenannten Bodycams – bei der Polizei zahlreiche datenschutzrechtliche Verstöße gegeben.

Die Datenschützer des Landes haben den Umgang mit Bodycams im vergangenen Jahr in den Polizeipräsidien in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe stichprobenartig überprüft. „Die Aufzeichnungen waren nicht rechtskonform. Leib und Leben waren nicht in Gefahr“, so Brink. Letzteres muss aber nach der Novellierung des Polizeigesetzes im Jahr 2016 gegeben sein, sollen die Kameras laufen. Zudem sei die Löschung der Videos zu spät erfolgt. Weiter seien Aufnahmen in nicht-öffentlichen Bereichen wie in Polizeirevieren und Dienstfahrzeugen gemacht worden, was ebenfalls nicht erlaubt sei. Das Innenministerium habe auf seine Kritik reagiert und die Durchführung von Nachschulungen angekündigt, so Brink. Der von Grün-Schwarz beschlossenen Ausweitung des Bodycam-Einsatzes im Inneren, also unter anderem in Wohnungen, stehe er skeptisch gegenüber, sagte der oberste Datenschützer des Landes.

Behörden sollen raus aus Twitter

Für Schlagzeilen sorgte Brink zuletzt auch selbst. So kündigte er an, seinen Twitter-Account abzuschalten. Jetzt lässt er seinen Worten Taten folgen und verabschiedet sich von der Plattform. Da Twitter im Hintergrund massenhaft Daten über Nutzer sammele und daraus Persönlichkeitsprofile und anderes erstellt werden können, wolle er nicht mehr mitmachen. Der gebürtige Pfälzer will auch die Behörden in Baden-Württemberg – vom Rathaus bis hin zum Landesministerium – dazu bringen, ihre Aktivitäten in sozialen Medien zu überdenken.

Er setzt zunächst auf die Einsicht der staatlichen Einrichtungen. Würden diese nicht reagieren, wolle er per Anordnung dafür sorgen, dass sie ihre Accounts einstellen. Als Alternative schlägt er den Twitter-Konkurrenten Mastodon vor.