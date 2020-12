Datenschützer verbietet Listen

Stefan Brink, Landesbeauftragter fü r den Datenschutz. © dpa

Stuttgart/Ilvesheim.Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink hat der Gemeinde Ilvesheim untersagt, von Besuchern der Gemeinderatssitzungen die Eintragung in Corona-Kontaktlisten zu verlangen. „Es existiert keine rechtliche Grundlage für eine Datenerhebung bei Besuchern von Gemeinderatssitzungen“, teilt die Behörde in Stuttgart mit. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz hatte zuvor das Verbot scharf kritisiert: „Warum jeder Gastronom das ganze Jahr über berechtigt und in der Lage war, datenschutzkonform die Adressen seiner Gäste zu erheben, aber eine Behörde dies nicht umsetzen kann, ist mir unverständlich.“

Ein Bürger hatte sich in der vorletzten Sitzung des Ilvesheimer Gemeinderats beschwert, die Regeln des Datenschutzes würden nicht eingehalten. Der von ihm eingeschaltete Datenschutzbeauftragte bestätigte ihm seine Rechtsauffassung. Bei der Sitzung Anfang der Woche lagen keine Listen mehr aus. Sehr zum Bedauern von Metz: „Datenschutz geht eben vor Gesundheitsschutz – Individualinteressen gehen vor Gemeinwohl.“ Brink rechtfertigt auf Anfrage seine Rechtsauffassung: „Die Gemeinde hatte eine Liste ausliegen, in der sich die Besucher der Gemeinderatssitzung eintragen konnten. Diese Listen sind datenschutzrechtlich nicht zulässig und auch nicht hygienisch.“ Solche Adresslisten seien auch den Gastronomen nicht erlaubt gewesen. Generell würden aber Gemeinderatssitzungen wie andere politische Veranstaltungen von der Corona-Verordnung des Landes überhaupt nicht erfasst.

Einen Hebel für den Infektionsschutz sieht Brink im Hausrecht der Gemeinde. Dieses könne vorschreiben, die Anzahl der Besucher zu begrenzen und eine Anmeldung zu verlangen. Auch das Innenministerium kommt zu dem Ergebnis, dass die Corona-Verordnung die Erhebung von Kontaktdaten zur schnellen Nachverfolgung bei einer Ansteckung nicht erlaubt. Die Juristen von Minister Thomas Strobl (CDU) weisen einen Weg, um doch Daten von Besuchern zu erfassen. Die Gemeinde könne in einer Allgemeinverfügung eigene Regeln zum Datenschutz treffen, die über die Landesverordnung hinausgehen.

