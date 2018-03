Anzeige

Wiesbaden.Die hessischen Wähler sind am 28. Oktober ganz schön gefordert. An dem Tag sollen sie nicht nur wie üblich Erst- und Zweitstimme für die Neuwahl des Landtags abgeben, sondern auch noch über insgesamt 15 geplante Änderungen der hessischen Landesverfassung abstimmen. Gestern gab es dazu eine Anhörung im Hauptausschuss des Landtags, bei der das Vorhaben überwiegend auf Zustimmung stieß, auch wenn vor allem die Kommunen, aber auch einige Juristen nicht ganz zufrieden waren.

Abschaffung unumstritten

Die Landesverfassung Die Hessische Landesverfassung ist am 1. Dezember 1946 in Kraft getreten. Sie wurde an diesem Tag von den Bürgern des Landes in einer Volksabstimmung mit 76,4 Prozent angenommen. Damit war sie die zweite Landesverfassung in der Bundesrepublik Deutschland nach der des damaligen Landes Württemberg-Baden. Bisherige – ebenfalls per Volksabstimmung gebilligte – Verfassungsänderungen betrafen vor allem das Wahlalter, die Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten oder die Schuldenbremse.

Völlig unumstritten war die Abschaffung der Todesstrafe, die mit fast 70 Jahren Verspätung nun endlich auch aus der hessischen Landesverfassung getilgt werden soll. Die stammt nämlich aus dem Jahr 1946, und das Grundgesetz mit seinem Verbot dieser Höchststrafe wurde erst drei Jahre später verabschiedet. Natürlich war die entsprechende Bestimmung somit schon seit 1949 unwirksam, denn das Grundgesetz schafft ja höherrangiges Recht. Aber erst mit der Überarbeitung der Landesverfassung wird die Todesstrafe in Hessen jetzt auch offiziell gestrichen. Dass das geschieht, begrüßten auch die Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme für die Anhörung im Plenarsaal des Landtags gaben sie auch allen anderen 14 Änderungen ihren Segen. Gleichzeitig bedauerten sie aber noch einmal, dass ihr Begehren, ähnlich wie im Grundgesetz, in die Präambel der hessischen Verfassung einen Gottesbezug aufzunehmen, kein Gehör fand.

Dafür hatte sich in der für die Änderungen zuständigen Enquetekommission des Landtags letztlich nur die CDU eingesetzt. FDP und Linke lehnten einen solchen Gottesbezug entschieden ab. SPD und Grüne verhielten sich eher neutral, am Ende aber wurde vereinbart, die in Hessen historisch kurze Präambel so zu belassen, wie sie ist. Und da fehlt somit auch künftig die von den Kirchen vorgeschlagene Eingangsformulierung „In Verantwortung vor Gott und den Menschen sowie in Achtung vor der Freiheit des Gewissens“.